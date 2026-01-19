Según se informa, el Departamento de Justicia investiga a Tim Walz y Jacob Frey por obstrucción – Oficial legal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

(Daily Caller News Foundation) – Se informa que el Departamento de Justicia está investigando al gobernador demócrata Tim Walz de Minnesota y al alcalde demócrata Jacob Frey de Minneapolis por obstrucción, informó un medio de comunicación local.

Dos funcionarios federales dijeron el viernes a WCCO, una estación de televisión del área de Minneapolis, que se estaba investigando si Walz y Frey intentaron bloquear a Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no puede realizar operaciones para hacer cumplir la ley de inmigración. Los informes de la investigación surgen después de un aumento de las tensiones en el área después de que un agente de ICE matara a tiros a Renee Nicole Good durante una operación de control de inmigración el 7 de enero después de que ella fuera atropellada por su vehículo y tratada en el hospital por una hemorragia interna.

Tanto Walz como Frey denunciaron el tiroteo, afirmando que el oficial mató a Good, a pesar de un video con teléfono celular tomado por el agente de ICE que disparó los tiros fatales, que mostraba que Good parecía ignorar las órdenes de otros agentes de ICE antes de retroceder, mirar directamente al agente y acelerar hacia él después de que su amiga gritara: «¡Conduce, bebé, conduce!».

ICE ha desplegado cientos de agentes en el área de Minneapolis después de que informes de fraude a la asistencia social en Minnesota llevaron al presidente Donald Trump a anunciar en noviembre que pondría fin al “estatus de protección temporal” para los somalíes en Minneapolis. Los funcionarios federales estiman que los estafadores somalíes robaron al menos $9 mil millones en dinero de varios programas de asistencia social, y el Departamento del Tesoro ha iniciado una investigación tras un informe de que parte del dinero robado en el plan de fraude fue al grupo terrorista islámico radical Al-Shabaab, con base en Somalia.

La investigación del Departamento de Justicia se centra en si Walz y Frey, entre otros funcionarios de Minnesota, violaron 18 USC § 372, que prohíbe la conspiración “para impedir, mediante la fuerza, la intimidación o la amenaza, que cualquier persona asuma o ocupe cualquier cargo, fideicomiso o lugar de confianza en los Estados Unidos, o que cumpla con sus deberes”, informó CBS News.

Frey dijo que la policía de Minneapolis no cooperaría con la operación federal de control de inmigración durante una entrevista con WCCO que se transmitió el 7 de diciembre. La policía de Minneapolis ha sido criticada por no responder cuando los alborotadores anti-ICE atacaron a oficiales federales y periodistas independientes.

Walz instó a los residentes de Minnesota a filmar a los agentes de ICE en una transmisión en vivo el miércoles, diciendo que Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estaban llevando a cabo una «ocupación» del estado y que ICE estaba «arrastrando a mujeres embarazadas».

«Si ve a estos agentes de ICE en su vecindario, levante ese teléfono y asegúrese de guardar los datos. Ayúdenos a crear una base de datos de las atrocidades cometidas contra los habitantes de Minnesota, no sólo para crear un registro para la posteridad, sino también para reunir pruebas para futuros procesamientos», dijo Walz.

«Este es un intento obvio de intimidarme mientras defiendo a Minneapolis, a nuestra policía local y a nuestros residentes contra el caos y el peligro que esta administración ha traído a nuestras calles. No me dejaré intimidar. Mi enfoque permanecerá donde siempre ha estado: mantener nuestra ciudad segura», afirmó Frey en una declaración a la Daily Caller News Foundation. «Estados Unidos depende de líderes que utilizan la integridad y el estado de derecho para guiar la gobernanza. Ni nuestra ciudad ni nuestro país sucumbirán a este miedo. Nos mantenemos sólidos como una roca».

Walz, Frey y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la Daily Caller News Foundation.

Este artículo fue publicado originalmente por la Daily Caller News Foundation.