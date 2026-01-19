Tras derrotar al Inter de Milán, el club propiedad de ricos indonesios incorpora inmediatamente al niño prodigio croata

VIVA – El futuro del joven defensa croata Branimir Mlacic De repente cambió de dirección. De hecho, hace unos días se decía que el jugador de 18 años estaba a un paso de fichar por el Inter de Milán.

Sin embargo, según un informe de La Gazzetta dello Sport, las posibilidades de Mlacic de unirse a los nerazzurri ahora están en juego. Según los informes, el jugador cambió de agente, una decisión que inmediatamente detuvo las negociaciones con el Inter.

Anteriormente, el experto en transferencias Fabrizio Romano informó que el Inter había llegado a un acuerdo con el Hajduk Split para una transferencia por valor de 5 millones de euros y que solo estaban esperando la luz verde del jugador.

La situación cambió después de que Mlacić nombrara al influyente agente Fali Ramadani como su nuevo representante. Se dice que Ramadani optó por posponer las conversaciones con el Inter y abrir oportunidades para otros clubes interesados.

El interés por Mlacic está aumentando. En Italia, clubes propiedad de indonesios ricos, concretamente Como Según se informa, está listo para incluir inmediatamente a Mlacic en el equipo principal.

Mientras tanto, el Inter planea que el defensa aparezca primero con la selección sub-23, una opción que ahora se está considerando.

No sólo de Serie AVarios gigantes europeos también están siguiendo la situación. Se dice que Borussia Dortmund, Real Madrid y Newcastle United están en el radar de la firma de Mlacić.

Con tanta afición y un cambio de estrategia por parte de los jugadores, el paso de Branimir Mlacić al Inter de Milán está lejos de ser seguro. Se predice que la saga de transferencias del niño prodigio croata se intensificará en el futuro cercano.