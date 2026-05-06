Cómo Javier Bardem aborda Cannes (y Hollywood) en sus propios términos

En el episodio de hoy del podcast “Daily Variety”, en nuestro segmento de Historia de portada, VariedadDaniel D’Addario detalla su reunión en Madrid con Javier Bardem, el increíblemente ocupado español que trae el drama familiar “The Beloved” al Festival de Cine de Cannes este año. Bardem se sincera con D’Addario sobre el arco de su carrera, su defensa de los palestinos y la profundidad de su amor por su esposa, la ganadora del Oscar Penélope Cruz, y la vida familiar que comparten fuera de Hollywood.

D’Addario, que es Variedad‘, corresponsal en jefe, viajó recientemente a Madrid para entrevistar al veterano actor que está más solicitado que nunca con una película española en Cannes este año y Warner Bros.’ “Dune: Part Three” y “Cape Fear” de Apple TV se lanzarán a finales de este año. Bardem está en el mejor momento de su vida y de su carrera y parece estar disfrutando el momento, dice D’Addario.

«La palabra que me viene a la mente es satisfacción. Creo que al mismo tiempo trabaja muy duro en su carrera y está constantemente solicitado, tanto en las producciones españolas como en los estudios estadounidenses. Pero también vive una vida muy real», dice D’Addario. «Vive en Madrid, fuera de la burbuja de Hollywood con su esposa, que también es una actriz famosa, Penélope Cruz. Pero como me dijo, por ejemplo, nunca trabajan simultáneamente a menos que trabajen juntos, por lo que tienen un punto de apoyo real en su vida como familia con un adolescente y un preadolescente».

Bardem profundizó con D’Addario sobre cuestiones espinosas, incluida su decisión de hablar en contra de la guerra en Gaza y sus preocupaciones sobre el impacto de la IA en sus hijos, sin mencionar el futuro de su profesión.

«Él realmente tiene mucha perspectiva sobre lo que es importante para él en su arte y lo que es importante para él en su vida. Y no necesariamente son siempre lo mismo», dice D’Addario. «Creo que él ve el circo tal como es, y eso es también lo que le permite hablar y ser una voz tan eficaz o un defensor de las causas en las que cree. Porque para él, la carrera no es el principio y el fin de todo».

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