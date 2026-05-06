La actriz de ‘Harry Potter’ Evanna Lynch se une a la serie ‘Dragon Striker’ de Disney inspirada en el anime

De Disney llega la nueva serie «Dragon Striker».

«Dragon Striker» es una serie épica de fantasía deportiva. Tiene lugar en un entorno de fantasía europeo, inspirándose en los estilos de animación japoneses.

La serie está protagonizada por Akshay Kumar como Key, Rebecca LaChance como Ssyelle, Yeukayi Ushe como Milo, Waylon Jacobs como Odward y Evanna Lynch («Harry Potter») como Ameline.

«Dragon Striker» sigue al granjero Key en un mundo donde se combinan los deportes y la magia. Key «descubre su talento natural ultrapoderoso y descubre que podría ser el legendario Dragon Striker».

Cuando va a «Kal Asterock, una escuela de élite para estudiantes que poseen habilidades extraordinarias, Key se une al portero Ssyelle en un nuevo equipo para desafiar a los campeones de la escuela. Mientras él lucha con el dragón furioso dentro de él, y Ssyelle lucha para mantener unido a su equipo, aprenden oscuros secretos del pasado y descubren un antiguo mal».

Además de las influencias de la animación japonesa, la partitura fue grabada en Japón con una orquesta de 80 músicos. Kevin Penkin («Star Wars: Visions») es el compositor de la serie. El tema principal, «Power of the Dragon», fue escrito y producido por Cash Callaway e interpretado por Sarah West. La canción de los créditos finales, «The Very End», fue escrita e interpretada por Kieran Rhodes.

Una serie de cortos que presentan al público el mundo de «Dragon Striker» comienza a estrenarse el 13 de mayo en Disney+, Disney XD y Disney Channel Animation YouTube.

Los 11 episodios se estrenarán el 9 de junio en Disney XD. El maratón comienza a las 5:00 p. m. EDT/PDT y se transmitirá al día siguiente en Disney+ y Hulu.

The Walt Disney Company es la empresa matriz de Disney+, Disney XD, Hulu y esta estación ABC.