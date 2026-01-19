





Como BJP comienza el proceso para elegir a su nuevo presidente nacional, los principales líderes del partido comenzaron el lunes a presentar sus documentos de nominación para su presidente en funciones, Nitin Nabin, de 45 años. El partido dijo el lunes que la medida envía un mensaje claro de que «el país es joven, y también lo es el presidente del BJP».

En declaraciones a los medios de comunicación el lunes, el diputado del BJP, Anurag Thakur, dijo: «El BJP es el partido político más grande del mundo y también está destinado a darle al país uno de los presidentes nacionales más jóvenes», según informó la agencia de noticias IANS.

Al destacar la fortaleza organizativa del partido, Thakur también afirmó que el partido brinda oportunidades a líderes tanto de entornos rurales como urbanos a una edad temprana.

Diputado Anurag ThakurMientras saludaba al presidente nacional en funciones del BJP, dijo: «Nitin Nabin ha sido elegido MLA cinco veces, se ha desempeñado como ministro y también ha estado asociado con el BJP Yuva Morcha. Esto demuestra que tiene experiencia tanto en gobernanza como en organización. Representa a la juventud y conecta bien con la Generación Z».

El primer ministro Modi ha estado motivando al liderazgo juvenil

Thakur también añadió que el primer ministro Narendra Modi y el BJP han enfatizado constantemente el liderazgo juvenil.

«Con esta decisión, el primer ministro Modi y el partido han enviado un fuerte mensaje de que el país es joven y el presidente del BJP también lo es», añadió Anurag Thakur.

De trabajador de base a presidente nacional

Ministro de la Unión, Giriraj Singh También acogió con satisfacción la nominación de Nitin Nabin destacando: «Hoy, el BJP ha cumplido 45 años, y el líder para quien se presentó la propuesta de nominación también tiene 45 años. Este proceso, en el que un trabajador de base puede convertirse en presidente nacional, sólo es posible en el BJP. Tal sistema no existe en otros partidos, donde domina la política de dinastías, como en el Congreso», según IANS.

La prominencia de Nitin Nabin en Bihar

Lo que es, cualquier cosa fue. Es considerado un líder prominente e influyente del BJP de Bihar, con profundas raíces políticas en el estado. Nabin, originario de Patna, es hijo del fallecido Nabin Kishore Prasad Sinha, quien también fue un conocido líder del BJP y ex MLA en Bihar. Después de la prematura muerte de su padre, Nitin entró en la política activa y gradualmente forjó su propia identidad política a través de un compromiso constante con las bases.

Según informó IANS, Nitin Nabin representó al distrito electoral de la Asamblea de Bankipur en Patna y es ampliamente considerado como uno de los líderes más confiables del BJP en todo el estado. También tiene un historial electoral impresionante, ya que ganó cuatro elecciones consecutivas a la Asamblea en 2010, 2015, 2020 y 2025.

La esposa del profeta ganó las elecciones en bihar por un margen de 51,0

En el más reciente Elecciones a la Asamblea de BiharNitin Nabin registró una victoria en Bankipur, derrotando a su rival más cercano por un margen de más de 51.000 votos. Sus repetidos éxitos electorales han mejorado aún más su estatura dentro de la organización del partido.

