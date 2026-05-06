Exjugador del Man United involucrado en el drama del Real Madrid según se publica un comunicado

El drama ha comenzado a invadir al Real Madrid nuevamente, especialmente en torno a Kylian Mbappé, pero una ex estrella del Manchester United se ve envuelta en un incidente en el campo de entrenamiento.

Hay más drama en torno a Kylian Mbappé (Imagen: NurPhoto, NurPhoto vía Getty Images)

El exdefensa del Manchester United, Álvaro Carreras, habría sido golpeado por su compañero del Real Madrid Antonio Rudiger durante un acalorado altercado entre bastidores en la capital española. Las tensiones parecen estar haciendo que el vestuario blanco se resquebraje.

Kylian Mbappé se ha visto envuelto en una controversia después de, supuestamente, verse involucrado en una acalorada disputa con un miembro del personal de trastienda del entrenador en jefe Álvaro Arbeloa. Sin embargo, también salió a la luz un incidente separado que involucra a Rudiger y Carreras, quienes dejaron United en 2024.

Se afirma que el ex defensa del Chelsea «se volvió loco» con Carreras, y los informes españoles afirman que el internacional alemán golpeó al lateral izquierdo. El incidente surgió en medio de sugerencias de que el compromiso de Carreras había sido seriamente cuestionado por el cuerpo técnico y otras figuras asociadas con el club.

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Cuando estas acusaciones llegaron a la prensa, el defensor hizo declaraciones en su propia defensa. Carreras dijo: “En los últimos días han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mí que no reflejan la realidad.

«Mi compromiso con este club y con los entrenadores con los que he trabajado ha sido absoluto desde el primer día y seguirá siéndolo. Desde mi regreso siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para lograr mi sueño de volver a casa».

«En cuanto al incidente con un compañero, fue un tema aislado y sin importancia que ya está resuelto. Mi relación con todo el equipo es muy buena».

Carreras dejó el United para fichar por el Benfica en 2024 y se trasladó al Real Madrid un año después (Imagen: Imágenes SOPA, Imágenes SOPA/LightRocket vía Getty Images)

El Athletic informó que Rudiger se disculpó por el incidente y también invitó a almorzar a muchos de los jugadores y sus familias como una forma de arreglar las cosas. Si bien esto pareció poner fin a esa disputa en particular, las tensiones aún están latentes en el vestuario.

Desde entonces, Mbappé ha sido acusado de verse envuelto en una acalorada discusión con un miembro del personal de trastienda de Arbeloa durante una sesión de entrenamiento en abril, durante la cual actuaron como árbitro. Según los informes, el francés dirigió palabras de enojo al asistente y también le lanzó varios comentarios insultantes.

El ganador de la Copa del Mundo se encuentra actualmente en un programa de rehabilitación por una lesión sufrida recientemente. A pesar de esto, todavía estaba en el centro de atención después de que fue fotografiado a bordo de un yate de lujo con su nueva novia Ester Expósito, pocos días antes de que sus compañeros de equipo se enfrentaran a Barcelona en El Clásico.

Ha habido drama en la sede de entrenamiento del Real Madrid (Imagen: Real Madrid 2026)

Tras varias informaciones de la prensa española, Mbappé emitió un comunicado a Associated Press. Decía: «Algunas de las críticas se basan en una sobreinterpretación de elementos relacionados con un período de recuperación bajo la estricta supervisión del club, sin reflejar la realidad del compromiso de Kylian y el trabajo que realiza cada día por el equipo».

Durante una reciente rueda de prensa, Arbeloa rechazó inspirarse en las imágenes de Mbappé y su pareja a bordo del yate. Cuando se le preguntó sobre esto, respondió secamente: ‘Cada jugador hace lo que cree conveniente en su tiempo libre; Esa no es mi preocupación.’