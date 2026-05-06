Universal Music refuta los argumentos de Salt-N-Pepa en el tribunal de apelaciones

La búsqueda del innovador grupo de hip-hop Salt-N-Pepa de los derechos de autor de sus primeros cuatro álbumes continúa recibiendo un fuerte rechazo por parte de Universal Music Group, y la compañía presentó un nuevo escrito mientras el caso avanza en un tribunal de apelaciones.

En mayo pasado, Salt-N-Pepa presentó una demanda contra la compañía discográfica dominante por su rechazo de un aviso de derechos de autor de 2022 del grupo, que buscaba recuperar la propiedad de sus primeros álbumes de enorme éxito: “Hot, Cool & Vicious”, “A Salt With a Deadly Pepa”, “Blacks’ Magic” y “Very Necessary”.

Citando contratos firmados en 1986, Universal argumentó que los álbumes eran “obras por contrato” y, por lo tanto, no eran elegibles para reclamación bajo la Ley de Copyright de 1976, que brinda a los artistas una vía para recuperar la propiedad de su trabajo después de 35 años. El argumento de UMG tuvo éxito y resultó en el sobreseimiento del caso en enero.

Salt-N-Pepa apeló esa decisión y la demanda ahora se encuentra ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. Salt-N-Pepa argumentó en un escrito de apelación que el período de 35 años comienza una vez que una obra está esencialmente completa y que los artistas no necesitan «hacer valer su propiedad».

Ahora, en el nuevo escrito de UMG, presentado el martes por UMG ante el Tribunal de Apelaciones y revisado por VariedadLa compañía reiteró su argumento de que la música de Salt-N-Pepa no puede recuperarse porque nunca fue realmente propiedad del grupo ganador del Grammy.

“[Second Circuit] El juez Cote desestimó correctamente el reclamo de los demandantes”, escriben los abogados de UMG, citando la desestimación del caso en enero, “en cuanto a la validez de la [copyright reclamation] Tenga en cuenta… porque ‘incluso vistos desde la perspectiva más favorable para los demandantes, los acuerdos de 1986 no indican que los demandantes alguna vez poseyeran los derechos de autor de las grabaciones de sonido o que otorgaran una transferencia de esos derechos a cualquier otra persona’”.

Esos acuerdos fueron los contratos firmados en mayo de 1986 que, según UMG, dieron como resultado que los masters de Salt-N-Pepa fueran controlados por el sello Next Plateau, que finalmente terminó bajo el paraguas corporativo de UMG.

Los abogados de UMG escribieron en la presentación del martes que el caso de Salt-N-Pepa ignora “hasta qué punto toda la disposición de rescisión [of the Copyright Act] Es en sí mismo un esquema cuidadosamente equilibrado que también impone importantes limitaciones sobre cuándo y cómo se puede ejercer el derecho”.

Durante su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en noviembre pasado, Cheryl «Salt» James y Sandra «Pepa» Denton y Deidra Roper (también conocida como DJ Spinderella, quien se unió al grupo después de su fundación) dijeron a la audiencia: «Mientras celebramos este momento, los fanáticos ni siquiera pueden transmitir nuestra música. Ha sido eliminada de todas las plataformas de transmisión porque la industria todavía no quiere jugar limpio».

A partir de ahora, los cuatro álbumes que Salt-N-Pepa espera poseer no están disponibles en plataformas de transmisión. Una solicitud de comentarios al representante del grupo no fue respondida de inmediato.