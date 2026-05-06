Motorola está teniendo una gran oferta en el Moto Razr Ultra 2025: la variante de 1 TB cuesta $ 800

Motorola es ambicioso con el precio de la familia Razr 2026, pero bastante conservador con las actualizaciones. El Razr Ultra 2026 costará $ 1,500 por una unidad de 512 GB a pesar de que utiliza prácticamente el mismo hardware que el Ultra 2025; tiene el mismo conjunto de chips (con overclock, pero aún así), por ejemplo. La pantalla es un poco más brillante (pico de 500 nits), la cámara principal tiene un nuevo sensor LOFIC y la batería es más grande de 300 mAh, pero todos estos son cambios incrementales.

En resumen, no perderá mucho si compra el Motorola Razr Ultra 2025, pero ahorrará bastante ya que el teléfono se vende actualmente por $800. Y eso es para la versión de 1TB, por lo que obtienes el doble de almacenamiento para empezar.

Motorola está endulzando aún más las cosas: presentará los nuevos Moto Buds 2 Plus de forma gratuita. Se lanzaron la semana pasada con un MSRP de 150 dólares. Los auriculares ofrecen hasta 9 horas de reproducción continua, ANC dinámico (con seis micrófonos) y compatibilidad con audio de alta resolución con el códec LHDC.

Colores Pantone Moto Razr Ultra 2025: Scarab, Cabaret, Mountain Trail y Rio Red

Colores Pantone Moto Razr Ultra 2025: Scarab, Cabaret, Mountain Trail y Rio Red

Volviendo al teléfono, Motorola tiene una asociación de larga data con Pantone y ofrece el Ultra en cuatro colores de su paleta: Scarab, Cabaret, Mountain Trail y Rio Red.

Por contexto, $ 800 es el precio de un nuevo Razr vainilla 2026 y el Ultra de un año lo supera en todos los frentes. Puede consultar nuestra revisión de Motorola Razr Ultra 2025 para obtener más detalles o ver nuestra revisión en video.

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