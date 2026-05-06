La actualización sobre la lesión de Luka Doncic se produce en medio de una brutal verificación de la realidad de los Lakers en la serie Thunder

El Lakers de Los Ángeles perdió el Juego 1 de su serie de playoffs de segunda ronda contra el Trueno de la ciudad de Oklahoma ya que todavía esperan un Luka Doncic La lesión regresa de la distensión de grado 2 en el tendón de la corva que sufrió a principios de abril.

No se espera que los Lakers derroten al campeón defensor Thunder en las semifinales de conferencia, pero si pudieran ver a Doncic recuperarse completamente de su lesión y regresar a la cancha en algún momento de la serie, hay esperanzas de que puedan convertirlo en un enfrentamiento competitivo contra los campeones defensores.

Sin embargo, mientras El propio Doncic reveló recientemente Una actualización reveladora sobre lesiones después de la derrota de los Lakers en el Juego 1, el sentimiento general sigue siendo que Los Ángeles enfrenta una batalla cuesta arriba contra Oklahoma City, independientemente de si regresa o no.

Los Lakers obtienen una brutal realidad en la serie Thunder después de la derrota del Juego 1

Hablando en ESPN El colectivo del aro En el podcast, los expertos y analistas de la NBA Brian Windhorst, Tim Bontemps y Tim McMahon discutieron las posibilidades de los Lakers contra el Thunder tanto en una realidad que ve a Doncic regresar como en una que lo ve permanecer marginado.

Mientras que el Trueno y Shai Gilgeous-Alexander en particular, no tuvieron el mejor comienzo de serie, ganaron por 18 puntos, que es ahora su sexta victoria dominante consecutiva contra Los Ángeles que se remonta a la temporada pasada.

«A menos que Luka Doncic pueda regresar y jugar en esta serie, el Thunder no debería perder ni un partido», dijo Bontemps. «Y (la serie) no debería ser mucho más competitiva que (el Juego 1). Los Lakers simplemente no tienen las armas para enfrentarse a este equipo, lo hemos visto una y otra vez esta temporada».

Aunque los Lakers vencieron a los Cohetes de Houston sin Doncic y solo teniendo Austin Reaves Para dos de los seis juegos, Oklahoma City es una prueba completamente diferente.

«No tienen ninguna esperanza si Austin Reaves no es bueno… Este es un tipo que regresó rápidamente de una lesión en el oblicuo», agregó McMahon. «Él es una prioridad para la defensa del Thunder, pero no es la prioridad principal… Los Lakers no tienen ninguna posibilidad si Austin Reaves no es realmente bueno».

Los tres describieron cómo Los Ángeles no ha recibido la ayuda que necesitan de sus jugadores de rol, y con Doncic aún fuera, los necesitan más que nunca. Además, Jarred Vanderbilt salió con una lesión en el dedoy su estado para el resto de la serie sigue siendo desconocido.

“Los Lakers están tratando de hacer esto sin la cara de su franquicia, por ahora, y tal vez durante toda la serie”, cerró McMahon.

Los Lakers reciben nueva actualización sobre la lesión de Luka Doncic de la propia estrella

Doncic permanece fuera indefinidamente, pero hablando después de la derrota de los Lakers en el Juego 1, proporcionó a los medios una actualización muy necesaria sobre la lesión.

Ante la prensa, Doncic abordó algunos puntos clave, incluido él diciendo que comenzó a correr en su proceso de recuperación, pero que aún no ha avanzado al trabajo de contacto total, y que originalmente se suponía que su lesión en el tendón de la corva lo mantendría fuera durante aproximadamente ocho semanas.

“El día que me hice la resonancia magnética en el tendón de la corva, el médico me dijo que al principio ocho semanas”, dijo Dončić. según Dan Woike de The Athletic. «Estoy haciendo todo lo que puedo en el proceso y creo que vamos por buen camino. Pero al principio me dijo que ocho semanas».

La respuesta de Luka Doncic cuando se le preguntó si intentará acelerar su proceso de regreso al juego para cuando Lakers-Thunder regrese a Los Ángeles: «Estoy haciendo todo lo que puedo, como dije, todos los días hago las cosas que se supone que debo hacer. Los médicos dijeron 8 semanas al comienzo del primer

Doncic también dijo que su actual lesión en el tendón de la corva es «una lesión diferente a la que he tenido… la recuperación ha sido un poco más larga», pero agregó que su viaje a España, que ahora está en duda, ayudó en su proceso de recuperación.

Aún así, según Woike, no se espera que la estrella de los Lakers regrese en su serie de segunda ronda contra el Thunder.

«La actualización es el cronograma más claro que Dončić ha compartido públicamente desde que sufrió la lesión», añadió. «Parece que los Lakers necesitarán extender su temporada más allá de las semifinales de la Conferencia Oeste para que Dončić vuelva a la cancha».

Por ahora, Doncic sigue sin cronograma de regresoy los Lakers aún tienen que ofrecer una actualización oficial sobre su estado para el resto de la serie.

Después de perder el Juego 1, Los Ángeles espera recuperarse contra Oklahoma City a pesar de no contar todavía con Doncic para el Juego 2, un enfrentamiento que tendrá lugar a las 6:30 p.m. PST el jueves 7 de mayo.