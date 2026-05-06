Cuenta de IG pirateada para comerse a la víctima, Ahmad Dhani: en realidad se trata de un sicario

Jacarta – Las cuentas de redes sociales se han convertido una vez más en una apertura para el ciberdelito que perjudica al público. Esta vez, el músico y miembro de la RPD de Indonesia, Ahmad Dhani, fue víctima de un hackeo en su cuenta oficial de Instagram. Este incidente no sólo lo afectó, sino que también arrastró a personas que fueron víctimas de fraude con pérdidas de hasta decenas de millones de rupias.

Ahmad Dhani fue regañado por Mulan Jameela después de que su IG se perdiera y fuera pirateado

Se sabe que la cuenta de Instagram del líder de Dewa 19 desapareció misteriosamente antes de ser tomada por un irresponsable el miércoles 6 de mayo de 2026 por la mañana. ¡Vamos, desplázate más!

Los piratas informáticos aprovecharon la cuenta con marca azul para subir varias ofertas falsas, que iban desde ventas de oro de Antam hasta productos electrónicos como iPhones.

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Curiosamente, Ahmad Dhani admitió que estaba sorprendido por el método de piratería utilizado. Consideró que los perpetradores tenían habilidades mucho más sofisticadas que los métodos de fraude comunes.

«El phishing en realidad no puede penetrar la verificación de doble autenticación. Es la única manera de hacerlo, por lo que esto es más que phishing», explicó Ahmad Dhani, citando una transmisión de YouTube, el jueves 7 de mayo de 2026.

Ahmad Dhani dijo que el momento en que Maia Estianty escaló la pared de su casa fue solo para contenido de información y entretenimiento.

Las sospechas también apuntan a un motivo mayor. Ahmad Dhani cree que este incidente no es solo un fraude ordinario, sino que está relacionado con un momento determinado, especialmente después de que discutió activamente en público su pasado familiar con Maia Estianty.

«En mi opinión, esto es sólo un camuflaje. En realidad, es sólo un asesino a sueldo. Nunca sabremos cuál es el motivo, porque el impulso y el momento pueden ser muy precisos con lo que está sucediendo», enfatizó.

Afortunadamente, gracias a una rápida coordinación con Meta Platforms y el Ministerio de Comunicaciones y Digital, la cuenta se restableció exitosamente ese mismo día. También se ha establecido la identidad del perpetrador. Se sospecha que el hackeo fue llevado a cabo por un sindicato que opera en Sulawesi y se sabe que es reincidente en casos similares.

Este truco también provocó víctimas. Un informe indicó que hubo una pérdida de hasta 40 millones de IDR debido a una transacción de compra de oro falsa.

«Fue pirateado esta mañana a las 6 de la mañana. Después de las 12 de la noche lo piratearon, sí, hubo una guerra electrónica. Pero finalmente, cuando estábamos durmiendo a las 6 de la mañana, fue pirateado con éxito. Y finalmente hubo fraude», dijo Ahmad Dhani.