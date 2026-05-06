James Marsden liderará la serie de suspense de Apple TV ‘Disavoved’

James Marsden protagonizará la serie de suspenso «Disavowed» en Apple TV. Variedad ha aprendido.

El lema del programa afirma que sigue al «legendario oficial de casos de la CIA Brad Griffin (Marsden), quien es despedido abruptamente en medio de una búsqueda global de un elusivo asesino responsable de matar a su colega. Deshonrado y marginado del mundo de la inteligencia, todas las apuestas están canceladas cuando Brad decide ir tras la recompensa federal de 15 millones de dólares por la cabeza del asesino».

El programa se basa en una idea original de Art Marcum y Matt Holloway, quienes también son productores ejecutivos. Tom Spezialy y Marsden también serán productores ejecutivos. Blue Marble Pictures produce, con Theresa Kang y Caroline Garity como productoras ejecutivas. Apple Studios también producirá.

El papel mantiene a Marsden en Apple, donde recientemente se unió a la segunda temporada de la exitosa serie “Your Friends & Neighbors” en el papel de Owen Ashe. Sus otros créditos televisivos recientes incluyen el popular drama de Hulu “Paradise” y la serie de Amazon “Jury Duty”, las cuales le valieron nominaciones al Emmy. También ha protagonizado programas como “Westworld”, “Dead to Me” y “30 Rock”. En el cine, es conocido por su trabajo en la franquicia «X-Men» como Cyclops (un papel que repetirá en «Avengers: Doomsday»), así como por las películas «Sonic the Hedgehog» y «Enchanted», entre varias otras.

Marcum y Holloway fueron dos de los escritores acreditados en “Iron Man”, protagonizada por Robert Downey Jr., del director Jon Favreau. La película recaudó más de 585 millones de dólares en la taquilla mundial en 2008 y formó la base de lo que se convirtió en el Universo Cinematográfico de Marvel. También han escrito películas como “Uncharted”, protagonizada por Mark Wahlberg y Tom Holland, y “Kraven the Hunter”, protagonizada por Aaron Taylor Johnson.

Marsden está representado por CAA y Jackoway Austen Tyerman. Marcum y Holloway están representados por CAA y Untitled.