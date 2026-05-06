Los sorprendentes hechos detrás de la decisión de Irwan Mussry de no tener hijos con Maia Estianty

Jacarta – La decisión de no tener hijos en el matrimonio es a menudo una elección que rara vez se expresa abiertamente. Sin embargo, para la pareja Maia Estianty e Irwan Mussry, esta decisión se convirtió en parte de un viaje de vida que tomaron con mucha consideración.
Este tema volvió a ser tema de discusión luego de que Maia revelara los motivos detrás de la decisión de su esposo de no tener hijos fruto de su matrimonio. En una declaración que hizo en 2021, Maia explicó que esta decisión no se debió únicamente a deseos personales, sino que estuvo influenciada por la edad y las experiencias de vida de Irwan cuando era niña. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!
«No es porque no quiera tener hijos, porque ya es viejo, tiene casi 60 años. Ha sufrido el trauma de haber sido abandonado por su padre cuando tenía 8 años», afirmó Maia Estianty en una transmisión en YouTube, citada el jueves 7 de mayo de 2026.
La experiencia de perder una figura paterna a una edad muy temprana aparentemente dejó una profunda impresión en Irwan. Esto luego moldea su perspectiva sobre su papel como padre, especialmente en lo que respecta a la preparación emocional y la responsabilidad a largo plazo hacia los niños.
Aparte de estos factores, la edad también es una consideración importante. Maia reveló que Irwan no quería que los niños nacidos tuvieran que afrontar la realidad de perder a sus padres a una edad demasiado temprana.
«Por eso siempre dice que no hay necesidad de tener hijos. Más adelante, si tengo un hijo cuando tenga 60 años, ¿cuántos años vivirá este niño conmigo?», dijo Maia, imitando a su marido.
«No quiero dejar triste a mi hijo. Lo dejé cuando aún era pequeño. Seamos felices», añadió.
Esta decisión también muestra un punto de vista diferente sobre la familia. Para Irwan, ser padre no se trata sólo de tener hijos, sino también de garantizar su completa presencia y apoyo durante todo el recorrido de la vida del niño.
Aunque no tiene hijos biológicos de su matrimonio con Maia, Irwan todavía desempeña el papel de figura paterna en la familia. Se sabe que es cercano a los tres hijos de Maia de su matrimonio anterior con Ahmad Dhani, a saber, Al Ghazali, El Rumi y Dul Jaelani.
Su presencia en diversos momentos importantes, desde celebraciones de cumpleaños hasta grandes eventos como bodas, demuestra que las relaciones afectivas no siempre están determinadas por los lazos de sangre. A menudo se ve a Irwan brindando apoyo y siendo una figura cálida para los niños, continuó.