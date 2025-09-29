Superar la circulación de cigarrillos ilegales, el Ministerio de Industria preparará nuevas reglas

Yakarta, Viva – Viceministro de Industria, afirmó Faisol Riza, su partido se prepararía nuevas reglas para superar los problemas de circulación cigarrillos ilegales cada vez más extendido.

Admitió que su partido también estaba preparando un concepto para hacer nuevas regulaciones relacionadas con el problema.

«Más tarde, cuando esté listo, se entregará a sus amigos (medios de comunicación). Lo importante es que se puede hacer el control de los cigarrillos ilegales», dijo Faisol Riza cuando se reunió en Yakarta, el lunes 29 de septiembre de 2025.

Se observaron datos del Ministerio de Industria, la circulación de cigarrillos ilegales en Indonesia continúa aumentando en el período 2019-2023. En 2019, la circulación de cigarrillos ilegales fue del 3.03 por ciento, y continuó aumentando un aumento al alcanzar el 6.9 por ciento en 2023.

Faisol dijo que la violación más alta es un empaque simple sin cinta adhesiva de la máquina tipo cigarrillo kretek (SKM).

Según él, la existencia de cigarrillos ilegales también ha interrumpido el rendimiento Industria de productos de tabacoEspecialmente la disminución de la producción de la industria del producto del tabaco (IHT), lo cual es legal para que dañe a los productores de cigarrillos legales en Indonesia.

Dijo que actualmente hay varios productores afectados, incluidas varias máquinas de peminting inactiva y una disminución de la utilización.

«Hasta que haya una reducción en la mano de obra que finalmente afectará el bienestar de los trabajadores/trabajadores en la industria del tabaco», dijo Faisol.

También destacó cómo los consumidores indonesios son muy sensibles a los precios, por lo que los consumidores elegirán un precio más barato.

«El clima de negocios industriales propicio se puede realizar si existe una cooperación entre todas las partes entre los gobiernos centrales y regionales, los actores comerciales y la comunidad para erradicar la circulación de cigarrillos ilegales», dijo.