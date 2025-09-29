Lester Holt encuentra nuevo ‘apelación’ en los podcasts ‘Dateline’

Lester Holt Cuenta con algunas de las habilidades que desarrolló durante uno de los primeros puntos de su carrera para mantenerlo en el futuro.

El Noticias de NBC veterano, que comenzó en la radio y una vez fue conocido como «el micrófono más rápido en el oeste» Cuando trabajó para la estación de San Francisco KCBS. Ahora está volviendo a audio, con su primera serie original de podcasts. En «The Last Apelation», emitido como el último podcast de NBC News «» «, Holt examinará el caso de Robert Roberson, un hombre de Texas que está programado para ser ejecutado el 16 de octubre por sacudir a su hija de dos años con tanta fuerza que murió de una lesión cerebral.

«Un bebé sacudido puede parecer una señal reveladora, pero no necesariamente», dice Holt durante una entrevista reciente, señalando que el llamado «síndrome de bebé sacudido» es una teoría «que ha sido ampliamente desacreditada» en los últimos años. En el transcurso de «The Last Applect», cuatro episodios programados para emitirse el lunes. 6 de octubre a jueves 9 de octubre: Holt examina el caso e incluso rastrea al detective principal que cree que cometió un error.

Para Holt, el proyecto es un recordatorio del valor del sonido y la conversación en el periodismo después de los años que pasan como una de las caras más reconocidas en un medio muy visual. «Estoy usando músculos diferentes y aprendiendo mucho. Todavía soy un tipo de televisión, pero como muchos chicos de televisión, puedo ver el futuro» de los podcasts y el trabajo de audio.

Holt viajó a Palestina, Texas, para hablar con directores y expertos en el caso, y a veces se encontró desviando a la celebridad que ha ganado a lo largo de los años a favor de llegar a hablar real. «Llamé a las puertas de algunas personas» con otros a cuestas, explica, y una mujer, después de ver quién estaba visitando, llamó a su familia: «¡Lester Holt está en nuestro porche!» Aún así, dice Holt, «terminó siendo una entrevista clave».

De hecho, la ausencia de cámaras puede haber ayudado. Los entrevistados pueden sentirse menos intimidados, dice, y percibe menos necesidad de jugar o actuar. Eso lleva a una conversación más profunda que los oyentes de podcast pueden valorar. «Mucho de esto es sólido», dice, y señala que el oyente escuchará a su auto de la puerta de su auto y su auto comienza mientras se prepara para conocer gente para entrevistas. «Esto es audio, pero es una forma muy efectiva de contar historias», y la narrativa «es una excelente manera de llevar a las personas al corazón de una historia».

Holt no ha hecho ningún descanso con las partes visuales de las noticias. Después de alejarse del trabajo de anclaje en «NBC Nightly News» a principios de este año, todavía está alojando «Dateline» y haciendo algunas historias para esa franquicia de larga duración.

La investigación de Holt sobre el caso de Roberson en realidad marca su último inmersión en la justicia penal, un tema que ha examinado en varios puntos de su carrera. Los espectadores desde hace mucho tiempo pueden recordar que pasó tres días y dos noches encerradas dentro de la Penitenciaría del Estado de Louisiana en 2019 para un especial de «Dateline» que dio a los espectadores una rara mirada a la unidad de delincuentes de alto riesgo de la prisión. También moderó un ayuntamiento sobre justicia penal en el centro correccional Sing Sing de Nueva York. Dan Slepian, un veterano productor de «Dateline» que ha trabajado con Holt en algunos de sus informes anteriores, está involucrado con el podcast actual.

Examinar problemas vinculados al encarcelamiento masivo, dice Holt, a menudo aparece historias convincentes. Las personas que miran los informes son estimuladas para preguntar: «¿Esto nos hace a todos más seguros, que es realmente lo que queremos», dice. Además, muchos de los sujetos en el centro de tales historias no siempre tienen voz al discutirlas, y aprecia la oportunidad de mostrar a las personas a las que no siempre se les permite contribuir a debates sobre temas más grandes.

El presentador «se tomó el verano» después de dejar «noche», algo que no ha podido hacer en años, y aprendió a descomprimir un poco. «Aprendí a superar esos momentos de noticias de última hora», dice, cuando necesitaba averiguar si tenía que subir a un avión para cubrir una historia nacional de importación. Alguien más está de guardia, dice Holt.

Ahora está pensando en otros proyectos que puede abordar, para informes tradicionales de «Dateline» y otros lugares de noticias de NBC. «Estoy abierto a ideas», dice, «y he tenido algunas conversaciones preliminares de Spitball».