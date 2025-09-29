El gobierno está listo para ordenar la transmisión de video OTT Netflix, YouTube CS

Yakarta, Viva – Director General de Supervisión del Espacio Digital del Ministerio de Comunicación y Digital (Kemenkomdigi) Alexander es paciente Explique los pasos del gobierno para mantener la parte superior (plataformas de la plataformaOt) Transmisión de video Junto con el crecimiento de plataformas que continúan desarrollándose en Indonesia.

Hay dos enfoques adoptados por Kemenkomdigi para mantener el cumplimiento de la transmisión de video OTT, que se basa en reglas relacionadas con el organizador del sistema electrónico (PSE) y se basa en la coordinación con el Instituto de Censores de Censura (LSF) cuando se trata de hallazgos de contenido cargados negativamente.

«Regulación del Ministro de Comunicación e Información (Permenkominfo) No. 5 de 2020, modificada por Permenkominfo número 10 de 2021, regula específicamente el alcance privado PSE. Esta regulación requiere PSE, incluidos los servicios de transmisión de video, registrarse con el gobierno», dijo, lunes 29 de septiembre de 2025.

Alexander Sabar también explicó que, además de tener que registrarse en el sistema propiedad del gobierno, ya que las plataformas de transmisión de video OTT también tienen la obligación de cumplir con el Reglamento del Gobierno No. 17 de 2025 con respecto a la gobernanza de la implementación de sistemas electrónicos en protección infantil.

Una obligación que no debe olvidarse por la plataforma de transmisión de video OTT es activar la función de verificación de edad, para que los niños y los usuarios adultos puedan obtener diferentes configuraciones de contenido de acuerdo con su edad.

«Esto es parte de los esfuerzos de Komdigi para proteger a los niños del contenido inapropiado», dijo.

Además, para el segundo enfoque relacionado con el contenido, si resulta que la plataforma de transmisión de video OTT presenta contenido que se considera negativamente, se necesita una coordinación adicional entre el Ministerio de Comunicación e Información y las Instituciones relevantes.

En este caso, Alexander Sabar dijo que la institución en cuestión es una institución de censura de cine (LSF) que hasta ahora es responsable de censurar o clasificar las películas.

«El LSF como institución que tiene la autoridad puede proporcionar informes o solicitudes a Komdigi para proporcionar acciones administrativas si se encuentra una violación», dijo.

Alexander Sabar dijo que al mantener la suavidad y el cumplimiento de las reglas por parte de los actores de la industria, el Ministerio de Comunicación y Comandante también colaboró ​​con la Asociación de Organizador de transmisión de video de transmisión de Indonesia (AVISI) que se convirtió en un foro para la comunicación entre los organizadores de transmisión de videos del gobierno y OTT.

Kemenkomdigi señaló que hasta septiembre de 2025 había más de 41 plataformas OTT registradas como PSE privadas en Indonesia.

La importancia de la configuración especial de las plataformas de transmisión de video OTT se refiere al creciente crecimiento de las plataformas OTT en Indonesia.

En 2024, Populix a través de su encuesta «Tracking Over the Top (OTT) Hábito del mercado» dijo que los indonesios habían hecho ver contenido en OTT como parte del estilo de vida.

Desde el informe se reveló que había el 33 por ciento de los encuestados que afirmaban ver OTT todos los días, un 20 por ciento de hasta 2-3 veces por semana, 18 por ciento 4-5 veces por semana y 12 por ciento más de 5 veces por semana.

Según la encuesta, también se sabe que YouTube y Netflix son las dos plataformas OTT más famosas de Indonesia. Mientras que otros competidores como Vidio, Disney+, VIU y WETV también están en demanda por el mercado local (Ant)