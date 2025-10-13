Natalie Portman sobre el intercambio de prisioneros y rehenes en Medio Oriente

LYON, Francia — Hablando en el Festival de Cine Lumière el lunes, Natalia Portman reflexionó con emoción sobre las noticias del día desde su Jerusalén natal, calificando el fin de la guerra y la liberación de rehenes y prisioneros como “un día trascendental”.

Cuando el director del festival, Thierry Fremaux, le preguntó de dónde era, Portman respondió: «Bueno, soy de Jerusalén, nací en Jerusalén», dijo Portman durante su conversación en el escenario del Auditorio de Lyon. “Así que hoy es un día muy, muy emotivo”, dijo, con la voz entrecortada por la emoción. “Ver hoy el fin de la guerra y la liberación y el intercambio de prisioneros y rehenes es realmente un día trascendental, y parece casi una locura hablar de otra cosa que no sea celebrar, con suerte, la paz”.

La actriz y cineasta ganadora del Oscar se encuentra en Lyon como una de las invitadas de honor de este año en el Festival Lumière, que rinde homenaje a su carrera con una retrospectiva de su obra, incluida la proyección de “El cisne negro” en el Auditorio con capacidad para 2.000 personas.

El lunes, Portman también presentó “Arco”, una película animada que produjo con Sophie Mas a través de su marca MountainA, que se estrenó en Lumière antes de su estreno en cines franceses esta semana. «Definitivamente siento la necesidad de poner positividad en el mundo ahora mismo», dijo. «Produjimos ‘Arco’, es una película increíblemente positiva y oportuna. Y las dos últimas películas que produje y en las que actué son comedias: ‘The Galerist’ y ‘Good Sex’, que se estrenarán el próximo año, así que definitivamente me estoy inclinando hacia la luz en este momento».

Una enorme cola se extendía frente al Auditorio de Lyon, con entradas agotadas, mientras los fanáticos esperaban conseguir un lugar de último minuto para la charla y la proyección de “Cisne Negro”; aquellos que no lograron entrar irán sin duda a su clase magistral el martes por la mañana.

El Festival de Cine Lumière se celebrará en Lyon hasta el 19 de octubre.