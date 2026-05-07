Manifestaciones comunitarias contra la construcción de un centro de datos gigante en Kenilworth, Nueva Jersey

KENILWORTH, Nueva Jersey (WABC) — Muchos residentes se oponen a la apertura de un nuevo centro de datos en una pequeña comunidad de Nueva Jersey.

El centro de datos de 400.000 pies cuadrados y valorado en 1.800 millones de dólares se está construyendo en Kenilworth, un municipio de sólo dos millas cuadradas.

Los residentes acudieron a una reunión comunitaria el miércoles con cencerros y silbatos para mostrar su apoyo contra el centro de datos, lo que muchos dicen que fue una sorpresa para ellos.

Parece que muchos residentes no tenían idea de lo que se estaba construyendo en el antiguo sitio de Merk Pharmaceuticals en Galloping Hill Road, cerca de Garden State Parkway.

«Ella no sabía mucho al respecto. No cree que sea una buena idea, especialmente si va a contaminar el área», dijo Carl Steinmetz, residente de Kenilworth.

Los marcadores de líneas de servicios públicos están colocados en el césped de un vecindario al otro lado de la calle y en la servidumbre de lo que ahora se llama el ‘Nest Center’.

Allí ya se está construyendo el centro de datos de la empresa Core Weave.

Se tomaron medidas para que se aprobaran estos planes, pero es posible que se hayan hecho en silencio.

Pero no pasó desapercibido para algunos estudiantes de secundaria locales.

Algunos vecinos de Washington Avenue dijeron que eran adolescentes los que estaban tocando puertas para contarles sobre el posible nuevo centro de datos y por qué deberían participar en la conversación.

«Al menos deberíamos tener voz y voto en lo que sucede en la comunidad», dijo un residente.

Shawn Smith es parte de la Generación Z, que está usando sus voces para defender cómo quieren que sea su futuro.

Vive justo enfrente de la entrada donde se está construyendo el centro de datos.

«Todos sabemos lo que afecta nuestra factura de agua y electricidad. Aunque dicen que no… están construyendo postes para aprovechar su suministro, pero todos sabemos que se basa en el uso del área», dijo Smith.

Pensamientos como ese son los que ayudaron a provocar la manifestación del miércoles por la noche frente al edificio municipal antes de la reunión del consejo.

Core Weave respondió a una declaración solicitada que decía: «CoreWeave considera los centros de datos como inversiones en las comunidades que los albergan. Nuestras instalaciones están diseñadas para ser un vecino responsable y respaldar la actividad económica a largo plazo en la región. Seguimos comprometidos con el compromiso continuo, que es fundamental para que CoreWeave gane su lugar en las comunidades donde operamos».

Envíe un consejo o una idea para una historia a Eyewitness News

¿Tiene algún consejo sobre noticias de última hora o una idea para una historia que deberíamos cubrir? Envíelo a Eyewitness News utilizando el siguiente formulario. Si adjunta un video o una foto, se aplican los términos de uso.