¡Histórico! Trump junto con los jefes de Egipto, Qatar y el Tratado de Paz de Gaza de Turquía

El Cairo, VIVA – Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Triunfo y los líderes Katar, EgiptoY turco firmó una declaración destinada a fortalecer armisticio De Gazamientras que decenas de líderes mundiales se unieron a ellos en la cumbre de Sharm el-Sheikh.

«El documento describirá reglas y regulaciones y muchas otras cosas», dijo Trump antes de firmar, repitiendo dos veces que «el documento se mantendrá».

Dijo que pronto daría un discurso adecuado, pero aprovechó la oportunidad para agradecer a los líderes mundiales que lo respaldaban.

«Quieren que se solucione Gaza. Quieren que todo se solucione. Ha llegado al punto en que todo se ha vuelto loco», dijo Trump.

El presidente estadounidense Donald Trump junto con Egipto, Qatar y Türkiye firmaron la paz para Gaza

«Siempre hablan de que la Tercera Guerra Mundial comenzará en Medio Oriente y eso no va a suceder». [lagi]», añadió.

No quedó inmediatamente claro qué contenía el documento, pero la Casa Blanca, en un tuit, lo llamó «Plan de Paz de Gaza para la paz en Medio Oriente».

Este acuerdo fue firmado por Trump junto con los líderes de otros tres países mediadores: Egipto, Qatar y Turquía.

Reportado el guardián, La cumbre tiene como objetivo «poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio e iniciar una nueva era de seguridad y estabilidad regional», según la presidencia egipcia.

Los impresionantes objetivos de la reunión también se ven reforzados por la lista de invitados, muchos de los cuales han desempeñado papeles clave para asegurar el alto el fuego y los acuerdos de liberación de rehenes actualmente vigentes.

Se espera que en la reunión del lunes se discuta el éxito continuo del acuerdo y qué tan cerca están las próximas etapas del plan de paz de 20 puntos de Trump.

El presidente de Estados Unidos buscará avanzar en sus esfuerzos de pacificación, aunque aún quedan por confirmar varios elementos cruciales (entre ellos cómo se gobernará Gaza una vez que terminen los combates y el destino final de Hamás).

Sin embargo, Trump sigue orgulloso de su éxito actual y dijo a los periodistas el domingo que «la guerra ha terminado».