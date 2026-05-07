iQOO 15T, Pad6 Pro presentado oficialmente, comienzan las reservas previas

Los rumores sobre el iQOO 15T y el iQOO Pad6 Pro surgieron a finales del mes pasado y apuntaban a un lanzamiento en mayo. iQOO ahora ha mostrado oficialmente ambos dispositivos y ha abierto reservas previas en China.

Si bien no se han confirmado detalles sobre el dispositivo, iQOO ha adelantado el diseño del 15T. Parece tener un módulo de cámara trasera de forma cuadrada.

Mientras tanto, el informante Digital Chat Station compartió recientemente una imagen del supuesto módulo de cámara trasera del iQOO 15T. Se espera que el teléfono tenga una cámara trasera principal de 200MP. Se dice que vendrá con una pantalla de 6,83 pulgadas con resolución 2K.

Además del iQOO 15T, la compañía también se está burlando del Pad6 Pro, que parece ser un cambio de marca del vivo Pad6 Pro. La próxima tableta iQOO se presenta en color verde con un módulo de cámara trasera circular.

iQOO también compartió el diseño del TWS 5i, que también se lanzará junto con el teléfono y la tableta. Lamentablemente, la empresa no reveló la fecha de lanzamiento.

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