Asesinato del asistente de Suvendu Adhikari: TMC pide una acción estricta e investigación de CBI

El Congreso de Trinamool (TMC) condenó enérgicamente el jueves el asesinato de Chandranath Rath, asistente personal (PA) del líder del BJP y líder saliente de la oposición en la Asamblea de Bengala Occidental, Suvendu Adhikari, y exigió una investigación del CBI supervisada por un tribunal sobre el incidente, informó IANS.

Rath asesinado a tiros en Madhyamgram

En un impactante incidente a última hora de la noche del miércoles, Rath fue asesinado a tiros mientras regresaba a casa de un programa de fiesta en el área de Madhyamgram del distrito 24 Norte de Parganas.

Múltiples heridas de bala resultan fatales

Rath sufrió múltiples heridas de bala en la cabeza, el pecho y el abdomen. Lo llevaron inmediatamente al Hospital de la ciudad de Viva, donde los médicos lo declararon muerto.

Otro ocupante gravemente herido

Otro individuo, identificado como Buddhadeb Bera, que viajaba en el mismo vehículo que Rath en el momento del ataque, también sufrió múltiples heridas de bala. Actualmente se encuentra bajo tratamiento en el Hospital Viva City y permanece en estado crítico.

TMC pide una acción estricta

En reacción al incidente, el Congreso de Trinamool emitió un comunicado en la plataforma de redes sociales X, condenando la violencia y pidiendo medidas estrictas contra los responsables.

«Condenamos enérgicamente el brutal asesinato de Chandranath Rath en Madhyamgram esta noche, junto con el asesinato de otros tres trabajadores de TMC en incidentes de violencia post-electorales presuntamente llevados a cabo por malhechores respaldados por el BJP durante los últimos tres días, a pesar de que el Código Modelo de Conducta está en vigor», dijo el partido en su declaración.

Demanda de investigación de la CBI supervisada por el tribunal

El Congreso de Trinamool exigió además una investigación de alto nivel sobre el asunto.

«Exigimos la acción más enérgica posible en este asunto, incluida una investigación de la CBI supervisada por un tribunal para que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia sin demora. La violencia y los asesinatos políticos no tienen lugar en una democracia, y los culpables deben rendir cuentas lo antes posible», añade el comunicado.

Saayoni Ghosh pide medidas enérgicas

El diputado del Congreso de Trinamool Lok Sabha, Saayoni Ghosh, también expresó su preocupación por el incidente y pidió medidas estrictas contra los involucrados en la violencia.

En una publicación en X, Ghosh dijo: «Se informó un incidente extremadamente inquietante sobre el Sr. Chandranath Rath. Más allá de las líneas partidistas, más allá de las diferencias políticas e ideológicas, más allá de quién está en el poder, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mantener la ley y el orden y garantizar la seguridad de cada individuo que vive en este estado».

«NINGUNA VIDA debería perderse de esta manera. Instamos a la administración policial a tomar acciones estrictas y medidas más enérgicas contra todos los culpables asociados con cada violencia que ha ocurrido en los últimos días», añadió.

BJP alega conspiración de TMC

Mientras tanto, el presidente estatal del BJP y miembro del partido Rajya Sabha, Samik Bhattacharya, había afirmado oficialmente que el asesinato de Rath fue el resultado de una conspiración tramada por los líderes del Congreso de Trinamool, frustrados por la aplastante derrota en las elecciones recientemente concluidas en Bengala Occidental, informó IANS.

«Desde el principio había estado diciendo que durante el período intermedio entre la declaración de resultados y la formación del nuevo gabinete, es responsabilidad de la ICE garantizar una situación pacífica de ley y orden en el estado. Ya, matones respaldados por el Congreso de Trinamool han comenzado a crear disturbios en diferentes zonas del estado haciéndose pasar por trabajadores del BJP. Y ahora han asesinado al asistente personal del líder saliente de la oposición para enviar un mensaje. No me sorprende, ya que esta es la cultura de Congreso Trinamool», dijo Bhattacharya, informó IANS.

(Con aportes de IANS)





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