El nuevo coche del competidor de BYD, MG, ya está en el concesionario, con un precio de 200 millones de IDR

Pekín, VIVA – La presencia de nuevos coches eléctricos está intensificando cada vez más la competencia en el segmento de los SUV compactos, especialmente en el mercado global, que ahora está lleno de jugadores agresivos de China. Una cosa que está empezando a llamar la atención es el último modelo de MG, que se dice que está listo para convertirse en un serio desafío para BYD.

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Se trata del MG 4X, un crossover eléctrico que ahora empieza a llegar a la red de concesionarios en China de cara a su lanzamiento oficial. Su presencia enfatiza la estrategia de MG de expandir su línea de vehículos eléctricos y al mismo tiempo desafiar el dominio de BYD Atto 3 en el mismo segmento.

En términos de diseño, el MG 4X parece moderno, con unas dimensiones de unos 4,5 metros de largo, lo que lo hace ligeramente más grande que sus rivales. La apariencia exterior está equipada con delgadas luces LED, líneas de carrocería nítidas y llantas de aleación de 18 pulgadas que dan una impresión futurista pero siguen siendo funcionales.

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Al entrar en la cabina, MG ofrece un enfoque premium con varias características de confort que rara vez se encuentran en su clase. Algunos de ellos incluyen asientos delanteros con funciones de masaje, ventilación y reposapiés eléctricos diseñados para mejorar la experiencia de conducción en largas distancias.

La tecnología también es un punto de venta principal, donde el MG 4X cuenta con un sistema de cabina resultante de la colaboración con Oppo. Aparte de eso, también hay una función Navegar en piloto automático o NOA que proporciona capacidades semiautónomas bajo ciertas condiciones.

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En términos de prestaciones, el MG 4X viene con dos opciones de motor eléctrico con potencia de hasta 201 caballos de fuerza. La fuente de energía proviene de dos opciones de baterías, incluida la tecnología de estado líquido-sólido que, según se afirma, proporciona una mejor eficiencia que las baterías convencionales.

En cuanto al kilometraje, la variante más alta del MG 4X puede alcanzar hasta 610 kilómetros según los estándares de prueba CLTC. Esta cifra es una de las más competitivas de su clase, al tiempo que refuerza su posición como una alternativa atractiva para los consumidores de SUV eléctricos.

En cuanto al precio, aunque no ha sido anunciado oficialmente, según cita VIVA Otomotif de CarnewschinaEl jueves 7 de mayo de 2026, se espera que este automóvil tenga un precio inicial de menos de 100 mil yuanes o alrededor de 230 millones de IDR. Si se mantiene esta estrategia de precios, el MG 4X tiene potencial para convertirse en una de las opciones más tentadoras en el mercado mundial de vehículos eléctricos.