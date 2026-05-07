Ante la propuesta de reducir la Jefatura de la Policía Nacional y fortalecer la Policía Sectorial, esta es la respuesta del Jefe de la Policía Nacional

Jacarta – La propuesta de reducir el cuartel general de la Policía Nacional y fortalecer la Policía Sectorial comenzó a ser ampliamente discutida después de que surgieran aportaciones de la Comisión de Aceleración de la Reforma de la Policía Nacional (KPRP).

La razón por la cual la Policía Nacional no se propone bajo el Ministerio es que es propensa a la politización.

En respuesta a esto, el jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, enfatizó que las mejoras en la estructura interna de la Policía Nacional ya estaban en marcha. La atención surgió tras una evaluación de que la actual estructura organizativa de la Policía Nacional se consideraba desigual.

Se considera que la Jefatura de la Policía Nacional es demasiado grande, mientras que se dice que la dotación del servicio a nivel de la Policía Sectorial sigue siendo débil. En respuesta a esta cuestión, Sigit dijo que la Policía Nacional ha realizado una serie de mejoras en la gobernanza organizacional, incluso en el campo de los recursos humanos (RR.HH.) y la estructura institucional.

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«Creo que este es un tema de discusión pero no una recomendación. Así que la recomendación ya está ahí, hemos hecho mejoras en términos de gobernanza en todas las áreas, empezando por los recursos humanos, luego la estructura organizativa y así sucesivamente», dijo, el jueves 7 de mayo de 2026.

El Jefe de la Policía Nacional explicó que la estructura organizativa de la Policía Nacional no puede ser rígida porque debe seguir la evolución de la situación y las necesidades en el terreno. Por tanto, hay determinadas partes que se pueden recortar, pero también hay otras que es necesario reforzar.

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«Así que el desarrollo de la situación existente, por supuesto, también determina cómo será la estructura de la Policía Nacional en el futuro. Así que hay cosas que luego comprimiremos pero también hay cosas que tenemos que desarrollar. Creo que somos flexibles en ese sentido», dijo.

Para su información, el Secretario de la Comisión para la Aceleración de la Reforma Policial, Comisionado General (retirado) Ahmad Dofiri, reveló que hubo aportaciones de personal militar retirado sobre la necesidad de una reforma en la estructura organizativa de la Policía.

Según Dofiri, el espíritu de la reforma de la Policía Policial inicialmente incluía el concepto de un cuartel general pequeño, una policía regional suficiente, una policía grande y una policía sectorial fuerte. Sin embargo, se considera que las condiciones actuales han cambiado mucho.

«La reforma inicial en realidad tenía un plazo, la Sede era pequeña, la Policía Regional era suficiente, la Policía era grande y la Policía era fuerte. Bueno, la situación actual es desigual. Así que la organización de la Policía Nacional en la Sede es grande, mientras que en la Policía es débil, algo así», dijo Dofiri.

Dijo que las mejoras futuras se centrarán en la estructura organizacional y los procedimientos internos de trabajo de la Policía Nacional, especialmente para fortalecer los servicios en los niveles inferiores hasta la Policía Sectorial.