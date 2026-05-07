Klint Kubiak deja caer las verdaderas expectativas sobre la batalla de QB de los Raiders

El Asaltantes de Las Vegas tendrá una competencia de QB para determinar su titular de la Semana 1. Kirk Cousins ​​es el probable favorito, dado que conoce la ofensiva que el nuevo entrenador en jefe Klint Kubiak está tratando de instalar, lo que permitiría aprender al seleccionado número uno, Fernando Mendoza.

Sin embargo, es una competencia abierta, y si Cousins ​​se vuelve complaciente o no lo toma en serio, podría permitirle a Mendoza ganar el puesto titular. Además, también existe la posibilidad de que Mendoza simplemente supere a Cousins, y los Raiders no pueden ignorarlo y darle al novato el puesto titular.

Con las OTA y los minicampamentos obligatorios acercándose, Kubiak habló con JT the Brick y compartió sus pensamientos sobre la competencia de QB.

«Espero que los muchachos salgan y hagan su trabajo». Kubiak dijo en un video del 6 de mayo en el canal de YouTube de los Raiders.. “Siempre hablan de nuestra competencia de mariscales de campo.

«Están compitiendo contra la defensa todos los días, pero Kirk y Aidan [O’Connell] van a conseguir repeticiones. Fernando va a conseguir muchas repeticiones. Nos queda un largo camino por recorrer hasta que empecemos a jugar al fútbol en septiembre”.

Raiders HC Klint Kubiak habla sobre su sala de QB

Además, Kubiak destacó las características eso Cousins ​​y Aidan O’Connell traen a la sala de QB, especialmente al veterano comunicador, que busca muestra que todavía le queda fútbol en el tanque después de la Halcones de Atlanta cortar lazos con él.

“Es importante que Kirk Cousins ​​tenga su liderazgo veterano”, añadió Kubiak. «Es un tipo que ha dirigido esta ofensiva antes, pero también ha estado en mucho sistemas. Todavía puede jugar, moverse y lanzar el balón muy bien.

«Ha hecho un trabajo fenomenal en estas reuniones con Aidan. Me ha impresionado mucho que Aidan esté cerca de él. Puedes ver por qué es un tipo tan inteligente y profesional, y creo que también tiene mucho talento con el que trabajar».

Kubiak también compartió sus pensamientos sobre Mendoza, destacando los rasgos que le llamaron la atención cuando vio al QB en su Pro Day cuando los Raiders finalmente lo seleccionaron con la primera selección.

«Creo que se pudo ver por primera vez en su película», señaló Kubiak. «Obviamente, cuando estás ganando tantos juegos, él está haciendo algo bien. Pero verlo de cerca y cómo organizó el entrenamiento, ordenó a sus compañeros de equipo y los alineó mientras completaba cada balón, obviamente tenía mucha química con esos muchachos. Eso fue impresionante, aunque también se esperaba. Eso es lo que se exige en su posición».

Se espera que Kirk Cousins ​​gane el puesto de mariscal de campo titular

Si bien existe la posibilidad de que Mendoza supere a Cousins ​​por el puesto titular, CBS Sports NFL El analista Nate Burleson no ve que ese escenario se desarrolle como un enfoque de OTA y minicampamento obligatorio.

«Creo que Kirk va a tener que desperdiciar esa oportunidad,“ Burleson dijo en un Vídeo del 5 de mayo publicado por Sports Illustrated. “[Mendoza is] No voy a vencer a Kirk Cousins ​​en este momento.

«Kirk todavía es un mariscal de campo veterano, y si miras el dinero que le pagaron, irá allí para jugar como mariscal de campo. No se le paga tanto a un tipo sólo para enseñarle a un joven cómo lanzar la pelota».