Los edificios de centros educativos en Indonesia siguen siendo muy vulnerables

Jacarta – El jefe del Centro de Comunicación, Información y Datos sobre Desastres de BNPB, Abdul Muhari, dijo que edificio-construcción de instalaciones educativas en Indonesia sigue siendo muy vulnerable a los desastres.

«En realidad, los edificios públicos y los centros educativos son muy vulnerables», dijo Abdul, citado en BNPB TV a través del canal de YouTube, el lunes 13 de octubre de 2025.

Añadió que el Ministro de Obras Públicas (PU), Dody Hanggodo, había proporcionado datos sobre los edificios de internados islámicos en Indonesia. De los 42.000 internados islámicos, sólo 50 tienen permisos de construcción (IMB).

«El Ministro de Obras Públicas dijo que de los 42.000 internados islámicos, sólo 50 tienen IMB», dijo.

También explicó que hay decenas de millones de edificios en Indonesia que no tienen permiso de construcción. Abdul admitió que estaba triste al escuchar esta información porque hay muchos edificios que todavía son vulnerables en Indonesia.

Ruinas de edificios en el internado islámico Al Khoziny, Sidoarjo

«La verdadera vulnerabilidad de nuestros edificios o de lo que debemos ser conscientes no es sólo la construcción de edificios resistentes a los terremotos después de que ocurre un desastre. Pero tenemos que pensar en el hecho de que hay decenas de millones de edificios en Indonesia que actualmente ni siquiera tienen un permiso de construcción», dijo.

Para obtener información, el Equipo de Identificación de Víctimas de Desastres (DVI) ha publicado nuevamente los resultados de la identificación de los cuerpos de las víctimas del incidente del colapso de la sala de oración del internado islámico Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo Regency, Java Oriental, que ocurrió el lunes 29 de septiembre de 2025 por la tarde.

El jefe del Centro de Datos, Información y Comunicación sobre Desastres del BNPB, Abdul Muhari, explicó que los datos de identificación hasta el viernes 10 de octubre de 2025 mostraban que se habían identificado hasta 50 cadáveres.

«El equipo DVI todavía tiene la tarea de procesar 11 cuerpos más, incluidas cinco partes de cuerpos humanos, que fueron descubiertas por el equipo conjunto de Búsqueda y Rescate-SAR por etapas en el lugar del accidente», dijo en su declaración citada el sábado 11 de octubre de 2025.

Dijo que todos los cuerpos de las víctimas identificadas fueron devueltos a las familias para su entierro. Mientras tanto, las familias de otras víctimas todavía esperan el proceso de identificación por parte del equipo DVI de la policía de Java Oriental en el Hospital Bhayangkara de Surabaya.