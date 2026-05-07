No hemos visto un nuevo producto XPAN en más de un año, pero hay buenas noticias

Qualcomm lanzó hace unos años su tecnología XPAN, prometiendo una interesante alternativa al audio Bluetooth. Desafortunadamente, no hemos visto un producto con esta tecnología en más de un año. Esto nos dejó preguntándonos sobre el destino de XPAN, pero Qualcomm ahora ha confirmado que pronto llegarán más productos.

Hay productos en proceso que habilitarán la tecnología Qualcomm XPAN y los verá venir, sí.

Le preguntamos a un representante de Qualcomm Shamly NV durante una conferencia de prensa si habría más productos compatibles con XPAN en 2026 y más allá:

El representante no reveló más detalles sobre el producto ni un calendario aproximado de lanzamiento. Sin embargo, realmente esperamos que esto signifique que pronto habrá más teléfonos y productos de audio con XPAN.

Xiaomi lanzó el Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi Edition con XPAN hace más de un año. Sin embargo, estos auriculares solo admiten conectividad XPAN en el Xiaomi 15 Ultra. De hecho, el Xiaomi 15 Ultra también parece ser el único teléfono grande con XPAN.

Para aquellos que no lo saben, XPAN se conecta a su red Wi-Fi y usa Wi-Fi para transmitir audio, no Bluetooth. Qualcomm dice que esta solución proporciona un alcance y una estabilidad mucho mejores en comparación con Bluetooth. Además, Qualcomm dice que la solución de audio a través de Wi-Fi sin pérdidas de 24 bits y 96 KHz consume la misma cantidad de energía que una solución Bluetooth de 96 KHz con pérdidas. El diseñador del chip añade que no es necesario elegir entre audio de baja latencia o alta tasa de bits.

También le preguntamos a Qualcomm si el XPAN podría obtener una actualización similar a la versión de Bluetooth:

Por supuesto. Sí, hay una próxima versión de XPAN en proceso. Lo verá en el próximo producto que lancemos, la versión más nueva de XPAN, por lo que, por supuesto, estamos realizando mejoras generación tras generación en toda nuestra tecnología.

La tecnología Qualcomm requiere un procesador de audio Snapdragon S7 Pro. Por lo tanto, tiene sentido que el chipset sucesor incluya una versión mejorada de XPAN. Además, un representante de Qualcomm nos insinuó que podríamos ver un anuncio relacionado con XPAN en la próxima Cumbre Snapdragon. Combinados, no se sorprenda si el XPAN actualizado y el nuevo chip de audio se lanzan en Hawái a finales de este año.