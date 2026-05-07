El BJP alega un colapso total de la ley y el orden tras el asesinato del colaborador cercano de Suvendu Adhikari

El BJP El jueves calificó el asesinato del colaborador cercano de su líder Suvendu Adhikari como una prueba del «completo colapso» de la ley y el orden en Bengala Occidental, gobernada por el TMC durante 15 años. Acusó al partido liderado por Mamata Banerjee de fomentar la «anarquía» después de perder poder en las elecciones parlamentarias recientemente concluidas.

Dado que el sonado asesinato tuvo lugar apenas un par de días antes de la toma de posesión del primer gobierno del BJP en el estado, todos los partidos condenaron el incidente, mientras que el Congreso de Trinamool rechazó la acusación y acusó al partido azafrán de intentar politizar el incidente.