Scott McTominay podría ayudar al Man United a conseguir un aumento de £ 38 millones en la revisión de la ventana de transferencia este fin de semana

La ex estrella del Manchester United Scott McTominay podría proporcionarle a su antiguo club una importante inyección de transferencia

Scott McTominay es una gran historia de éxito en el Napoli (Imagen: DeFodi Images, DeFodi Images a través de Getty Images)

El ex mediocampista del Manchester United Scott McTominay puede darle a su antiguo club un impulso en las transferencias este fin de semana guiando al Napoli a la Liga de Campeones. Si el equipo de Antonio Conte llega a la principal competición europea la próxima temporada, Gli Azzurri tendrá la obligación de pagar al United 38 millones de libras por Rasmus Hojlund.

Hoijlund se mudó a la Serie A cedido por el United el verano pasado, y los italianos pagaron una tarifa de £5,2 millones. Sin embargo, se cerrará un acuerdo permanente si el Napoli se clasifica para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

Los gigantes de la Serie A ocupan actualmente el segundo lugar en la clasificación con 70 puntos. Esto significa que pueden clasificarse si vencen al Bolonia el lunes por la noche y la Roma, quinta clasificada, no logra vencer al Parma el domingo.

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McTominay ha jugado un papel importante en el Napoli desde su llegada en el verano de 2024. Aunque es probable que el equipo del centrocampista se pierda el título contra el Inter de Milán esta temporada, las actuaciones del escocés han hecho que el equipo de Conte ascienda al segundo lugar de la tabla.

Otra excelente actuación suya podría fortalecer el fútbol europeo para los italianos la próxima temporada. Los £38 millones que United espera financiar con Napoli para Hoijlund deberían ayudar significativamente en una importante y costosa reforma de verano para United.

Ahora que se ha confirmado la Liga de Campeones, se cree que el United está buscando un objetivo importante para reemplazar al saliente Casemiro.

Se ha relacionado al Manchester United con un movimiento tanto de Adam Wharton como de Elliot Anderson. (Imagen: (Foto de Jacques Feeney/Offside/Offside vía Getty Images))

Los nombres incluyen: Elliot Anderson de Nottingham Forest, Carlos Baleba de Brighton, Adam Wharton de Crystal Palace, Matheus Fernandes de West Ham, Alex Scott de Bournemouth y Joao Gomes de Wolves.

También se está considerando un movimiento para el mediocampista ofensivo del Aston Villa, Morgan Rogers, como reemplazo de Bruno Fernandes, en caso de que el capitán del United desee hacer un movimiento en las próximas temporadas. También se ha relacionado al centrocampista del Real Madrid Aurelien Tchouameni y al extremo del RB Leipzig Yan Diomande.

También se cree que el club está buscando un lateral izquierdo este verano, con Lewis Hall del Newcastle y el joven del Arsenal Myles Lewis-Skelly vinculados.

Hojlund anotó 16 goles en todas las competiciones en su primera temporada con el United tras fichar procedente del Atalanta por 72 millones de libras. Sin embargo, el exentrenador Rubén Amorim abandonó poco después al danés de sus planes, a pesar de haberle involucrado en la pretemporada antes de su marcha.

Hablando en Estados Unidos durante la gira de verano de 2025 del United, Hojlund expresó su deseo de luchar por su lugar, pero posteriormente quedó fuera de los equipos para los partidos contra Arsenal, Fulham y Grimsby al comienzo de la temporada.

Rasmus Hojlund ha sido cedido al Napoli esta temporada y está a punto de pasar definitivamente al club italiano. (Imagen: Mairo Cinquetti/NurPhoto/Getty Images)

United puso a Hojlund a disposición para transferencia después de fichar a Benjamin Sesko procedente del RB Leipzig por £73 millones en agosto. Hojlund, que ha marcado catorce goles con el Nápoles esta temporada, reflexionó sobre su marcha a TV2 en marzo.

Dijo: «Con mi traspaso obtuve lo que quería. Tengo un equipo que cree mucho en mí. Un club que cree mucho en mí. Un director deportivo, un presidente y un entrenador que me quiere».

‘En un momento sentí que todo había terminado para mí. [at United]. Aquí en Napoli redescubrí mi amor por el fútbol. Incluso en Dinamarca la gente me descartaba, pero siempre creí en ello».