South LampungVIVA – Desde el océano hasta el escenario de honda, el viaje de la vida de Albi Huma Bari es como una película inspiradora. El joven nacido en Kalianda, el 16 de junio de 2000, no solo era un marinero con una maestría en transporte, sino también hombre de influencia Instagram con más de 100 mil seguidores que ahora tienen oficialmente el título de Mekhanai South Lampung 2025.

En el pasado, Albi era conocido por su uniforme de marinero, navegando por el mundo de los envíos. Ahora, parecía cautivador en la etapa de Muli Mekhanai: la búsqueda del embajador de turismo y cultura más prestigioso en Lampung. La combinación de cerebro inteligente, la cara de la cámara-Genic y la confianza lo llevaron a ser una figura que no solo fue idolatrada en el mundo real, sino también viral en el ciberespacio.

Instagram como una promoción regional de «etapa»

En la cuenta de Instagram @albibarii. Official, Albi presenta alimentos que estropean los ojos: vistas de las playas tropicales, típico de Lampung, a retratos de sí mismos con ropa tradicional envuelta. Para Albi, las redes sociales son una etapa que puede unir el turismo, la cultura y la narración de cuentos.

«Para mí, el turismo no es solo una cuestión de lugares hermosos, sino también historias e interacciones que hacen que la gente quiera venir», dijo.

Detrás de su apariencia fotogénica, Albi tiene una visión seria: hacer destinos turísticos nacionales e incluso internacionales de South Lampung. También es una voz sobre la preservación de la sabiduría local, desde los bailes tradicionales, los idiomas regionales, hasta típicos culinarios, que según él debe mantenerse con vida en medio de la modernización de estiramiento.

La gran misión de un mekhanai

Con los antecedentes de la educación del transporte, Albi comprende la importancia de la infraestructura para avanzar en el turismo. Alentó el desarrollo de la conectividad terrestre y del mar, así como los muelles turísticos que facilitan el acceso a destinos ocultos en South Lampung.

Ahora, con el título de Mekhanai en los hombros y 100 mil seguidores en el agarre, Albi está listo para llevar a cabo su misión: ser la cara de South Lampung, que no solo se conoce en Indonesia, sino también en los ojos del mundo.