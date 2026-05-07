Tu próxima actualización del Galaxy Watch podría salvarte de una caída grave

Kaitlyn Cimino / Autoridad de Android Reloj Samsung Galaxy 6

TL;DR Un estudio realizado por Samsung muestra que el Galaxy Watch 6 puede predecir episodios de desmayo hasta cinco minutos antes de que ocurran.

Esta investigación se centra en el síncope vasovagal (VVS), una afección común causada por una caída repentina de la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

Los investigadores utilizaron el sensor PPG y el análisis de IA en el Galaxy Watch 6 para detectar señales de advertencia antes de que el usuario se desmayara.

Samsung quiere que su reloj inteligente haga algo más que contar pasos y escuchar notificaciones. Su última investigación sugiere que el Galaxy Watch podría eventualmente advertir a los usuarios antes de que se desmayen.

En un nuevo estudio clínico, Samsung informa que el Galaxy Watch 6 puede predecir el síncope vasovagal (VVS), un episodio de desmayo común, hasta cinco minutos antes de que ocurra. La empresa se está asociando con el Hospital Gwangmyeong de la Universidad Chung-Ang en Corea del Sur y los resultados iniciales son prometedores.

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Si nunca ha oído hablar del VVS, es un tipo de desmayo causado por una caída repentina de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, a menudo provocada por estrés, dolor, fatiga o estar de pie durante mucho tiempo. El corte de energía en sí no suele ser la parte peligrosa. El problema fueron las consecuencias que siguieron. El colapso repentino puede causar fracturas de huesos, conmociones cerebrales o algo peor.

Samsung cree que aquí es donde los relojes inteligentes pueden marcar la diferencia. En el estudio participaron 132 pacientes con síntomas de desmayo. Los investigadores utilizaron el sensor de fotopletismografía (PPG) del Galaxy Watch 6, que también se utiliza para el seguimiento de la frecuencia cardíaca, para monitorear la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Luego, el modelo de IA busca patrones en los datos que aparecen antes de que alguien se desmaye.

Los resultados, publicados en Revista europea del corazón – Salud digitalmostró que el sistema predijo episodios de desmayos con un 84,6% de precisión. Samsung también informa que el modelo tiene una sensibilidad clínica del 90%, por lo que puede identificar correctamente la mayoría de los casos reales antes de que ocurran.

Esta función de predicción de desmayos aún se encuentra en etapa de investigación, por lo que aún no se puede descargar. Samsung no ha dicho si esto llegará como una actualización de software o solo para futuros modelos Galaxy Watch.

Samsung planea colaborar con más instituciones médicas y centrarse más en la atención preventiva. Sin embargo, no espere que esta función esté en su Galaxy Watch de inmediato, ya que la aprobación regulatoria y los ensayos clínicos llevan tiempo.