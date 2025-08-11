Lily James interpreta a Bumble Ceo en la película de aplicaciones de citas

El primer trailer de la próxima película biográfica de los estudios del siglo XX de 20th «Atascado«Se ha revelado. La película tendrá su debut el 19 de septiembre en Hulu en los Estados Unidos y Disney+ en otros territorios.

«Swiped» presenta a la recién graduada de la universidad Whitney Wolfe Herd, interpretada por Lily JamesMientras usa la arena y el ingenio para entrar en la industria tecnológica dominada por los hombres y lanzar una aplicación de citas innovadora y elaborada a nivel mundial. La película seguirá el surgimiento de la plataforma de citas en línea Bumble, y el viaje de Wolfe para convertirse en la multimillonaria hecha a sí misma más joven. «Swiped» tocará el tiempo de Wolfe en Tinder como cofundador, y los momentos previos a que se abarrotará en público en 2021.

La película también está protagonizada por Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Parises Dualll, Clea Dull, Pedro Correa, Ian Coraal Peña, Coral Peña, Dan Stevens, Larkin Woodward, Ana Yyi Puig, Yooley Rose Kegan, Chooley Fisher y Gabe Kessler.

«Swiped» está dirigida por Rachel Lee Goldenberg («no planificada», «Minx», «Valley Girl») y está escrita por Goldberg, Bill Parker y Kim Caramele. La película es producida por James, Jennifer Gibiot, Andrew Panay, Gala Gordon y Sarah Shepard. Los estudios del siglo XX y Ethea Entertainment están produciendo la película, con Hulu listo para distribuir. La película será anotada por Chanda Dancy. Doug Emmett servirá como director de fotografía de la película, con Julia Wong como editora.

«Swiped» se estrenará en la Sección Internacional de Presentaciones de Cine de Toronto en la Gala, y tendrá su estreno mundial el 9 de septiembre.

Mira el trailer de «Swiped» de los estudios del siglo XX a continuación.