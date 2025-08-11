Richard Gere hace un cameo en el Festival Internacional de Cine de Croacia

Richard Gere Hizo una aparición en cameo, en video, en la segunda anual Festival Internacional de Cine Croata.

El discurso de introducción pregrabado del actor se desempeñó antes de la proyección de «Sabiduría de la felicidad» el sábado. Gere Ejecutivo produjo el documental del largometraje sobre el Dalai Lama.

Un estudiante y amigo de toda la vida del Dalai viejoGere dijo que el líder espiritual de 90 años y el jefe del budismo tibetano «nos ha dado algo más allá de lo habitual. No es solo un hombre sabio; es un hombre generoso que entiende cómo funcionan nuestras mentes y cómo funcionan nuestros corazones. (Él) entiende la comunidad, (y él) entiende el camino a seguir es perdonarse y amarse a los demás».

El doctor presenta al Dalai Lama hablando directamente a la cámara sobre la búsqueda universal de la paz y la felicidad interior y el potencial de un siglo XXI pacífico y feliz. Además de la entrevista con el líder religioso y político exiliado del Tíbet, «Sabiduría de la felicidad» utiliza imágenes de archivo inéditas y recién restauradas del Archivo del Gobierno Tibetano para contar la historia del 14º Dalai Lama, nacido Tenzin Gyatso, que oficialmente se convirtió en el líder espiritual del Tíbet a los 4 años de 1940.

La creadora de CIFF Ella Mishe y la directora de «Sabiduría de la felicidad» Barbara Miller

Después de la proyección, la directora de «Sabiduría de la Felicidad», Barbara Miller, explicó que Gere y el compañero productor ejecutivo del doctor, Oren Moverman, no solo quería prestar sus nombres al DOC con fines promocionales.

«Realmente querían involucrarse», dijo Miller. «Así que instalamos una sala de edición en Nueva York, y estuvimos allí durante dos meses juntos».

«Sabiduría de la felicidad» fue una de las siete largometrajes que aparecen en el festival de cuatro días que se celebra en la pintoresca ciudad costera croata de Sibenik. El festival también proyectó 40 pantalones cortos y celebró ocho paneles de discusión. El lunes en la ceremonia de premiación de CIFF, «Sabiduría de la felicidad» obtuvo el principal premio del festival a la mejor película.

«Creo que este es uno de los festivales más hermosos en los que he estado», dijo Miller al recibir el premio. «Es extremadamente importante que este tipo de festival exista en esta parte del mundo y espero verlo crecer cada año».

Creado por actriz y productora croata estadounidense Ella MischeEl festival inaugural en agosto de 2024 atrajo a 5,000 visitantes en persona el año pasado.

«Siendo ciudadano de Croacia y América, este festival comenzó como un proyecto de pasión», dijo Mische. «Quería conectarme y retribuir a mis dos mundos, Estados Unidos y Croacia, y cerrar la brecha aún más entre los dos, en términos de la industria del entretenimiento».

«The Friend» de Bleecker Street, protagonizada por Bill Murray y Naomi Watts, abrió el Ciff el 8 de agosto. El año pasado, en el festival inaugural, la película de Bleecker Street «Sasquatch Sunset», protagonizada por Jesse Eisenberg, proyectó. Tyler Dinapoli, presidente de Bleecker Street Marketing, estaba en Sibenik para presentar a «el amigo».

«Nos encantó ser una pequeña parte del festival el año pasado con ‘Sasquatch Sunset’ y estábamos entusiasmados por el público internacional para descubrir ‘The Friend’ esta vez», dijo Dinapoli, quien participó en un panel de CIFF titulado «Distribution Distribution International».

Durante los últimos dos años, CIFF ha tenido lugar menos de una semana antes del Festival Anual de Cine de Sarajevo, la mayor escaparate del cine del sudeste de Europa. Con Croacia como un país vecino de Bosnia-Herzegovina, Mische espera que en el futuro, los asistentes al festival de cine de Sarajevo se detengan primero en Ciff.

«Croacia es una parada internacional que es un lugar perfecto para visitar en el verano», dice ella. «Hay un gran espacio para que este festival crezca a lo largo de los años y se convierta en algo grandioso».

Abramorama lanzará «Wisdom of Happiness», que se estrenó en octubre pasado en el Festival de Cine de Zurich, en los cines de América del Norte a partir del 17 de octubre.

Ganadores del Premio CIFF:

Mejor película – «Sabiduría de la felicidad», Directora Barbara Miller

Mejor actriz – Marcia Kimpton, «Un estadounidense en el extranjero»

Mejor dirección – «Masa robada», director Stefano da Fre

Mejor historia – «Lonely», Director Bobby Grubic

La mejor partitura musical – «Trust In Love», la guionista, estrella y productora de la película, Jimi Petula aceptó el premio

Mejor cortometraje – «Snow Flakes», la estrella de la película Laurenz Prader aceptó el premio

Mejor documental – «Behind the Lines», Director John B. Benitz

Mejor película internacional: «Donna’s Got It»

Mejor película para estudiantes – «Starvation», directora Alexandra Stosic