El orador de Lok Sabha inicia el proceso de juicio con el juez Yashwant Varma







El presidente de Lok Sabha, Om Birla, constituyó el martes un comité de tres miembros para investigar los cargos contra Juez Yashwant Varma Después de admitir un aviso de múltiples partes para su remoción, estableciendo el proceso de juicio político del juez del Tribunal Superior de Allahabad, informó la agencia de noticias PTI.

El Comité de Investigación está compuesto por el juez de la Corte Suprema, Aravind Kumar, el Presidente del Tribunal de Madras, el Tribunal Supremo Manindra Mohan Shrivastava y el abogado del Tribunal Superior de Karnataka de Karnataka, BV Acharya, informó PTI.

«El comité enviará su informe lo antes posible. La propuesta (para la eliminación del juez Varma) permanecerá pendiente hasta la recepción del informe del Comité de Investigación «, dijo Birla, informó PTI.

Birla dijo que había recibido una propuesta de 146 miembros de Lok Sabha, incluido Ravi Shankar Prasad y líder de la oposición Rahul Gandhi, que buscaba la eliminación del juez Varma el 21 de julio.

El juez Varma fue repatriado del Tribunal Superior de Delhi al Tribunal Superior de Allahabad Después de que se encontraron focos quemados de notas monetarias en su residencia oficial aquí el 14 de marzo.

Después de referirse a las leyes y juicios relevantes de la Corte Suprema, el Tribunal Supremo del Tribunal Superior de Delhi determinó que los cargos contra el juez Varma eran de naturaleza grave y lo siguieron con el «procedimiento interno», informó PTI.

Birla dijo que el carácter impecable y la integridad financiera e intelectual fueron la base de la confianza que una persona común tiene en el poder judicial.

«Los hechos conectados en el presente caso apuntan hacia la corrupción y son elegibles para la acción según el Artículo 124, el Artículo 217 y el Artículo 218 de la Constitución de la India. Parlamento Necesita hablar en una sola voz sobre este tema y cada ciudadano de este país debe enviar un mensaje claro sobre su compromiso con la tolerancia cero con la corrupción «, dijo Birla, informó PTI.

El presidente de Lok Sabha dijo que aceptó la propuesta y constituyó un comité de tres miembros para la eliminación del juez Varma de su cargo de acuerdo con la Sección 3 (2) de la Ley de Jueces (Investigación) de 1968.

Anteriormente, entonces el Presidente del Tribunal Supremo de la India, Sanjiv Khanna, inició una investigación interna sobre las acusaciones y estableció el comité de tres miembros en marzo para realizar la investigación.

El comité compuesto por el presidente del Tribunal Superior de Punjab y Haryana, Sheel Nagu, Tribunal Superior de Himachal Pradesh El presidente del Tribunal Supremo GS Sandhawalia y el juez del Tribunal Superior de Karnataka, Anu Sivaraman, presentó su informe el 4 de mayo.

Después de recibir el informe, el CJI le pidió al juez Varma que renunciara o enfrentara procedimientos de juicio político.

Sin embargo, dado que el juez Varma declinó renunciar, Cji Khanna envió el informe y la respuesta del juez al presidente y al primer ministro para la eliminación del juez.

La semana pasada, la Corte Suprema desestimó la súplica del juez Varma contra la recomendación de Cji Khanna para su remoción.

El juez Aravind Kumar obtuvo su título de abogado de la Universidad de Bangalore y se inscribió como defensor en 1987. Fue elevado como juez adicional del Tribunal Superior de Karnataka en 2009, y se convirtió en un juez permanente en 2012.

El juez Kumar fue nombrado Presidente del Tribunal Superior de Gujarat en 2021 y elevado como juez de la Corte Suprema en febrero de 2023.

Proveniente de Bilaspur en Chhattisgarh, el juez Shrivastava fue el Presidente del Tribunal Superior de Rajasthan antes de ser trasladado como Presidente del Tribunal Superior de Madras. Fue elevado como juez del Tribunal Superior de Chhattisgarh en diciembre de 2009 y se transfirió a Rajasthan en octubre de 2021.

Acharya, de 91 años, es un jurista veterano con una carrera que abarca más de seis décadas. Ha ocupado el cargo de defensor general de Karnataka en cinco ocasiones entre 1989 y 2012.

Acharya también fue el fiscal público especial en el caso de activos desproporcionados contra el anterior Tamil nadu El primer ministro J Jayalalithaa y otros.

(Con entradas de PTI)





