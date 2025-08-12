Afirmar que la identificación de pago sigue siendo un juicio, BI garantiza la confidencialidad de los datos individuales

Yakarta, Viva – Bank Indonesia enfatizó que la implementación de ID de pago no se lanzará el 17 de agosto. Sistema. transacción finanzas todavía esta en la naturaleza juicio.

Jefe del Departamento de Política del Sistema de Pagos de BI, dijo Dicky Kartikoyono, ID de pago Para ayudar al gobierno planeó lanzar un programa de asistencia social que no sea de CASH. El juicio se realizó en Banyuwangi, Java Oriental, en septiembre de 2025.

«Hasta el día de hoy no hay identificación de pago, todavía salvadera (Entorno de prueba) «, dijo Dicky en Yakarta, martes 12 de agosto de 2025.

Sin embargo, reveló, el papel de identificación de pago en la distribución de asistencia social todavía estaba esperando las disposiciones oficiales del gobierno. «Estamos esperando, como lo que tenemos que ayudar mirando los datos en el sistema financiero», dijo.

Edificio Bank Indonesia (vista frontal) Foto : Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis

Además, según él, en la preparación de disposiciones de identificación de pago, BI invitó a varias partes y partes interesadas a identificar posibles problemas o vulnerabilidad en el sistema de pago.

También enfatizó que la identificación de pago sigue sujeta al principio de la confidencialidad de los datos personales tal como se estipulan en la Ley de Protección de Datos Personal (Ley PDP). Por lo tanto, BI garantizará la confidencialidad de los datos individuales cuando se aplique la identificación de pago.

«Eso columna vertebral Confiar en el negocio, el negocio bancario. Incluso ahora hay una Ley de Protección de Datos personales, privacidad Está protegido correctamente y solo se puede usar de acuerdo con la aprobación del propietario que protegemos correctamente «, dijo.

Además, subrayó, una serie de esterling de derecho luego realizando la identificación de pago. A partir del Banco de la Regulación de Indonesia (PBI) y la regulación de la Junta de Gobernadores del Banco de Indonesia (PADG).

«Por lo tanto, lleva todo este tiempo construir. Esto sigue siendo una prueba y lo que parece. Esto lleva tiempo, involucrando a todas las partes, las regulaciones existentes», continuó.

Dicky dijo que el plan de identificación de pago se preparó en 2029. Sin embargo, la línea de tiempo podría haber renunciado debido a ver las condiciones y la dinámica en el campo.

«Este es un plan, porque varias dinámicas proporcionan cada vez más la comodidad de todas las partes, tal vez el proceso se está volviendo más largo. Pero si se entiende y todo tipo, puede haber progreso. También se debe hacer alfabetización para la prueba de la tribu», agregó.