Miles de miles de policía protegen la acción de los residentes de la demostración de la oficina del regente de Pati mañana

TambiénVIVA – Pati City Police Resort, Central Java, movilizó a 2,684 personal conjunto de 14 policías, TNI y varias agencias para asegurar demostración Relacionado con la política de tasa impositiva de tierras y edificios (PBB) el miércoles 13 de agosto de 2025, mañana.

La comisionada jefe de policía de Pati, Jaka Wahyudi, dijo que la seguridad se llevaría a cabo de manera profesional y humana. Los residentes que participaron en la acción también fueron instados en un anarquista ordenado y no.

«No solo nos enfocamos en salvaguardar la misa, sino también priorizar una buena comunicación para que la situación permanezca controlada sin fricción», dijo el comisionado Jaka Wahyudi, martes 12 de diciembre de 2025.

El personal conjunto involucrado aparte de 14 rangos, a saber, la policía regional de Java Central Satbrimob, la sede de la policía regional de Java Central, la Dirección Conjunta, la Sede de la Policía Regional de Java Central y Satker, Satpol PP, Oficina de Salud, Agencia de Transporte, Damkar y otras agencias relevantes.

Dijo que todos los oficiales también recibieron dirección técnica y mental de acuerdo con los procedimientos operativos estándar, que incluyen cómo lidiar con el potencial de provocación.

«Recordamos a los participantes y al público que no transporten bienes prohibidos, como licores, drogas, armas afiladas, armas de fuego, explosivos, petardos y objetos que potencialmente se usan para dañar las instalaciones públicas. Actuaremos rápidamente si se encuentran violaciones. Todo esto es para el bien de la seguridad mutua y el funcionamiento suave de las actividades», dijo.

Polresta Pati también coordinó con el Coordinador de Acción para acordar la implementación técnica en el campo. El enfoque dialógico es la clave para que las aspiraciones sigan transmitidas en el corredor legal.

El mapeo de puntos vulnerables e ingeniería de tráfico también se ha preparado para evitar atascos de tráfico, con la colocación del personal en la intersección y la ruta principal.

Además del personal de seguridad, la policía de Pati alertó al equipo médico, los bomberos y los equipos de descomposición masiva para anticipar la acumulación o fricción en el campo. Todas las actividades de seguridad se documentarán de manera transparente para garantizar la responsabilidad.

«Respetamos el derecho de la comunidad a expresar opiniones, pero debemos hacerse de acuerdo con las reglas. Nuestra tarea es proteger, proteger y proteger. Use un enfoque persuasivo antes de la policía», dijo.

También apeló a los ciudadanos no autorizados para evitar la ubicación de la acción para evitar la multitud y los posibles disturbios de seguridad.

La manifestación de los residentes de Pati Regency se realizó para protestar por el aumento de la tierra y los edificios rurales y urbanos (PBB-P2) en 2025 al 250 por ciento. Aunque Regente Sudewo ha cancelado el aumento de la tarifa de las Naciones Unidas del 250 por ciento, pero los residentes continúan realizando la acción.