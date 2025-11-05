La RAE encontró a dos estudiantes de la UIN Semarang que se habían ahogado en el río Jolinggo Kendal

Kendal (ANTARA) – El equipo conjunto SAR evacuó el martes (11 de abril) los cuerpos de dos estudiantes de la Universidad Estatal Islámica (UIN) Walisongo Semarang que se ahogaron en el río Jolinggo, Kendal Regency, Java Central.

«Se encontraron dos víctimas en el segundo día de búsqueda», dijo el miércoles el jefe de operaciones de la oficina de la RAE de Semarang, Mulwahyono, en Kendal.

Dijo que la víctima estaba a unas 2 millas del lugar donde supuestamente fue arrastrado.

Dijo que los cuerpos de las dos víctimas fueron evacuados inmediatamente al Hospital Regional de Kendal para recibir tratamiento adicional.

La búsqueda, dijo, todavía dejó a un estudiante desaparecido.

La fuerte corriente del río se había convertido en un obstáculo en el proceso de búsqueda.

Un total de seis estudiantes de UIN Semarang sometidos a KKN fueron arrastrados al río Jolinggo el martes por la tarde (11 de abril).

El incidente comenzó cuando algunos estudiantes jugaban en el agua en Genting Jalinggo tubing, distrito de Singorojo, Kendal Regency.

En el momento del incidente, la corriente del río era bastante fuerte debido a las fuertes lluvias río arriba.

Se encontraron un total de cinco estudiantes, a saber, Riska Amelia (21), Syifa Nadilah (21), Muhammad Labib Risqi (21), Bima Pranawira (21) y Muhammad Jibril Asyarofi (21).

Todavía se busca a otra víctima, Nabila Yulian Dessi Pramesti (21).

