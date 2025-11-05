HUAWEI FreeBuds SE 4 viene con 50dB ANC y precio IDR 359,000

Jacarta – Si eres amante de los dramas coreanos o chinos, definitivamente entenderás la sensación: en la escena más emotiva, el personaje principal finalmente confiesa su amor, la música es muy suave, el sonido de una moto pasando frente a la casa inmediatamente rompe la atmósfera.

O cuando tienes vibraciones de la FMH en un café, tu intención es concentrarte en el trabajo, pero el sonido de la charla en la mesa de al lado es incluso más fuerte que el final de Hidden Love. Entonces, en momentos como este, te darás cuenta: tener auriculares con cancelación de ruido potente no es solo un estilo, sino una necesidad.

Y la buena noticia… HUAWEI FreeBuds SE 4 Congreso Nacional Africano ¡Puedes comprarlo oficialmente a partir de hoy! ¡El período exclusivo es solo del 5 al 10 de noviembre y puedes pagar inmediatamente en Shopee por un precio especial de IDR 359 000! Después de esa fecha, también podrás conseguirlo en HUAWEI Store, Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada y Blibli.

Sonido claro, lleno de emoción: HUAWEI FreeBuds SE 4 viene con 50dB ANC

Para #DramaLovers y personas ocupadas que necesitan calma

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC es como un mejor amigo que realmente entiende tu rutina. Puede acompañarte desde reuniones matutinas, tardes de viaje, hasta veladas viendo dramas sin interrupción.

Para aquellos de ustedes que necesitan concentrarse en el trabajo, o simplemente quieren un poco de tiempo para mí mientras disfrutan de una lista de reproducción tranquila, estos auriculares les brindarán el espacio tranquilo que realmente necesitan. A veces, lo que buscamos no es sólo música, sino calma en medio de un día ajetreado.

El mundo puede ser ruidoso, mantente enfocado en Oppa

Con la cancelación activa de ruido de hasta 50 dB, el mundo exterior puede ser sin importar cuán ruidoso sea, pero aún puedes concentrarte en los sonidos que importan, ya sea la nota de voz de la persona que te gusta, una canción de BLACKPINK o el OST de Bon Appétit, Your Majesty.

Hay 3 modos ANC (Ultra, General, Acogedor) que puedes ajustar según la atmósfera: desde el MRT, una cafetería hasta una habitación oscura que es realmente cómoda para ver dramas de medianoche, cuando estás hablando por teléfono, la cancelación de ruido de llamada con triple micrófono garantiza que tu voz permanezca muy clara incluso en el viento o el tráfico nocturno.