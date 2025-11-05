Man United es noticia cuando la esposa de David Beckham acepta cambiar de nombre mientras sus excompañeros causan revuelo

David Beckham ha sido nombrado caballero por sus servicios al deporte y la caridad, pero la riqueza de la ex estrella del Manchester United palidece en comparación con la de uno de sus ex compañeros de equipo.

La leyenda del Manchester United, Sir David Beckham, recibió el apoyo de su esposa Victoria cuando fue nombrado caballero. (Imagen: ANDREW MATTHEWS, POOL/AFP vía Getty Images)

El ícono del Manchester United, Sir David Beckham, celebra su reciente nombramiento como caballero. La leyenda del fútbol fue incluida en la lista de honores del cumpleaños del rey Carlos en junio.

Beckham recibió el honor por sus contribuciones al deporte y la caridad. Fue apoyado en el Castillo de Windsor el martes por su esposa Victoria, quien acordó cambiar su nombre después del honor.

El hombre de 50 años tuvo una carrera notable en Old Trafford. Surgió de la famosa Promoción del 92 y jugó 394 partidos para el United, ganando seis títulos de la Premier League y la Liga de Campeones de 1999.

La exitosa carrera futbolística de Beckham y varias otras empresas han ayudado al ex capitán de Inglaterra a acumular una riqueza considerable. Sin embargo, su suerte palidece en comparación con la de cualquiera de sus excompañeros.

El patrimonio neto de David Beckham eclipsado

Según The Sunday Times Rich List, David y Victoria Beckham tienen una fortuna combinada de 500 millones de libras esterlinas. Sin embargo, el excentrocampista del Arsenal Mathieu Flamini, que jugó junto a Beckham durante sus dos cesiones en el AC Milan, vale 20 veces más que la leyenda inglesa.

Si bien Beckham ha acumulado importantes cantidades de dinero a través de diversos patrocinios y proyectos comerciales, Flamini tomó un camino diferente. En 2008, siendo todavía futbolista en activo, el francés cofundó GFBiochemicals.

David Beckham y Mathieu Flamini se cruzaron varias veces durante sus carreras futbolísticas (Imagen: Chris Williams/Icon SMI/Icon Sport Media vía Getty Images)

La empresa ha sido reconocida por su producción de ácido levulínico, que puede reducir las emisiones de CO2 hasta en un 80 por ciento durante la fabricación de productos específicos, según el Daily Mail.

The Sun afirma que Flamini, director ejecutivo de GFBiochemicals, cuenta con una fortuna de hasta 10 mil millones de libras esterlinas gracias al desarrollo por parte de la empresa de alternativas a los materiales basados ​​en combustibles fósiles. Recientemente se reunió con el propio rey Carlos después de su participación en la Alianza de Bioeconomía Circular, pero el martes fue el turno de Becks.

Victoria Beckham acepta cambiar de nombre

Victoria Beckham aceptó asumir un nuevo título después de que su esposo David fuera nombrado caballero. La ex Spice Girl había expresado previamente en las redes sociales su alegría por el honor de su pareja.

«Siempre has sido mi caballero de brillante armadura, pero ahora es oficial. ¡Sir David Beckham!’ ella publicó en junio. “Qué honor, no podría estar más orgulloso de ti. Su dedicación a las cosas que más importan (su país, su trabajo, su pasión y especialmente su familia) nunca ha flaqueado.

Lady Victoria Beckham apoyó a David cuando recibió el título de caballero (Imagen: Andrew Matthews – Piscina/Getty Images)

«La forma en que has tocado tantas vidas a lo largo de los años con amabilidad y humildad dice mucho sobre el hombre que eres y continúa inspirándonos todos los días. Pero, sobre todo, estoy muy orgulloso de llamarte mío. Te amo mucho».

Después de que David fuera nombrado caballero, Victoria decidió aceptar el cambio de nombre. Ahora será conocida como Lady Beckham, el título que recibe la esposa de un ‘Sir’. La designación es voluntaria y Victoria ha decidido aceptarla.

La leyenda del Manchester United sorprende a sus excompañeros

Brian McClair ha revelado cómo su apariencia dramáticamente cambiada ha impactado a varios íconos del United en los últimos años. McClair ganó cuatro títulos de la Premier League con el United durante sus 11 años como jugador, antes de convertirse en director de la academia juvenil del club tras su retiro.

Las conexiones de McClair con el club abarcan décadas a través de sus contribuciones tanto dentro como fuera del campo. Sin embargo, el largo pelo y la barba blancos de las leyendas del United, Dimitar Berbatov y Louis Saha, de 61 años, cautivaron durante un partido benéfico entre el United y el Celtic.

«Caminé entre cada camerino y escuché a la gente charlando. Fue agradable ver al ex kitman del United, Albert Morgan, contándome lo que estaba pasando con ellos. También fue bueno ver a la gente con la que compartía habitaciones», explica McClair, quien presenta el podcast Life with Brian.

Brian McClair ha cambiado de look en los últimos años (Imagen: YouTube/Stretford Paddock)

«Tenía toda la equipación del Celtic puesta y vi a Louis Saha. Él simplemente miró hacia arriba y dijo: ‘Maldita sea, no te reconocí’. Dije que estaba haciendo todo lo posible para limpiar y hacer lo mejor que pude”.

McClair, quien presenta su podcast Life with Brian, lo explica. «Entonces estaba afuera y Berbatov estaba allí y le dije: ‘Hola, ¿estás bien?’

«Me miró un poco extraño, pero luego volví a entrar y él se acercó a mí. Me dijo: ‘Lo siento, no te reconocí, pensé que eras tú, pero pensé, no, no, no podrías ser tú’. Fue agradable ser reconocido, incluso bajo este astuto disfraz.»

