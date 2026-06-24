Conociendo los cambios en la tecnología del Boeing 737-8

Jacarta – El nombre Boeing 737-8 ha estado en el centro de atención del mundo de la aviación después de dos accidentes fatales que involucraron aviones de la serie 737 MAX en 2018 y 2019. Estos incidentes desencadenaron una investigación a gran escala, la suspensión temporal de operaciones en varios países y una evaluación integral de los sistemas de seguridad de la aeronave.

¡Expuesto! Cómo las autoridades persiguen al DPO Taufik Hidayat, el autor del confinamiento de mujeres durante 3 años en Bandung

Después de pasar por un riguroso proceso de recertificación, Boeing realizó varias actualizaciones al avión. Se implementaron una serie de cambios para mejorar la seguridad y al mismo tiempo restablecer la confianza de las aerolíneas y los pasajeros en la familia de aviones 737 MAX, incluido el Boeing 737-8.

Uno de los principales focos de mejora es el sistema de aumento de características de maniobra (MCAS), que anteriormente recibió atención en las investigaciones de accidentes. Boeing actualizó el software para que el sistema funcione con datos de dos sensores a la vez, en lugar de solo un sensor como antes.

¡El secreto del poder de la IA comienza a revelarse!

Además, el sistema ahora tiene limitaciones más estrictas para que no pueda dar órdenes repetidas que podrían causar dificultades al piloto. La actualización también va acompañada de procedimientos de formación mejorados para la tripulación de cabina.

Se realizaron otros cambios en el sistema de advertencia y las pantallas de información en la cabina del piloto. El objetivo es que las tripulaciones de vuelo puedan obtener datos más claros cuando se encuentren con condiciones anormales durante un vuelo.

¡Las guerras de consolas se calientan! PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 compiten entre sí

Más allá del aspecto de seguridad, el Boeing 737-8 también incorpora una serie de nuevas tecnologías que aumentan la eficiencia operativa. Este avión utiliza el motor CFM International LEAP-1B que, según se afirma, es más eficiente en combustible que el Boeing 737 de la generación anterior.

El diseño del ala también se ha perfeccionado mediante el uso de tecnología avanzada Winglet. Estos componentes ayudan a reducir la resistencia del aire para que los aviones puedan volar de manera más eficiente y cubrir rutas más largas.

A medida que aumenta la confianza de la industria en el Boeing 737-8, varias aerolíneas están comenzando a ampliar el uso de la flota. Una de ellas es la aerolínea vietnamita Vietjet, que acaba de anunciar un programa de ampliación de flota de Boeing 737-8 para operaciones en Tailandia.

En los próximos años, según un comunicado oficial del miércoles 24 de junio de 2026, la aerolínea tiene como objetivo operar hasta 50 unidades Boeing 737-8 como parte de su estrategia de modernización de la flota y desarrollo de la red de vuelos en la región de Asia Pacífico.

Además de ofrecer tecnología más moderna y eficiente, el Boeing 737-8 también ofrece una cabina Boeing Sky Interior con iluminación LED y mayor espacio de almacenamiento de equipaje en cabina. Esta característica es una de las razones por las que muchas aerolíneas eligen este avión para vuelos de corta y media distancia.