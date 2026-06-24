Priyanka Chopra Jonas dice que ‘Obsession’ muestra cómo están cayendo las barreras

Hablando en la conferencia Cannes Lions el miércoles, Priyanka Chopra Jonas compartió sus pensamientos sobre convertirse en productora, su deseo de expandir su carrera en los EE. UU. y citó el gran éxito de terror de bajo presupuesto “Obsession” como un indicador de cómo han caído las barreras de entrada para el talento y los cineastas.

«Siento que si tienes una idea, grabala, ponla en YouTube y puede convertirse en ‘Obsession’, la película que acaba de salir», dijo Chopra Jonas. “Qué momento tan maravilloso para ser artista, para estar en el negocio del entretenimiento, porque las ideas son tu moneda”.

Ese no fue siempre el caso. Chopra Jonas, una superestrella de Bollywood que ha estado construyendo una carrera en Hollywood durante la última década, dijo que enfrentó algunos desafíos cuando entró en el cine porque no tenía conexiones. «Mis padres eran médicos, así que ninguno de nosotros tenía idea de cómo manejar el cine», dijo.

«Cuando comencé, solía ser una industria muy especializada. Si querías dedicarte al cine, tenías que averiguar en qué departamento querías estar», dijo.

También recordó que al comienzo de su carrera le dijeron que el cine indio “nunca sería tan global como Hollywood porque no hablamos inglés y no todos entienden cualquier idioma en el que estén nuestras películas, ya sea hindi, telugu, marathi o cualquier otro”, dijo.

Dijo que fundó su casa de producción para apoyar a «nuevos cineastas, o cineastas que tienen grandes ideas pero no tienen la capacidad de abrir puertas que yo sí puedo abrir».

Chopra Jonas, quien viene de un par de éxitos en streaming “Citadel” y “Heads of State”, también habló con franqueza sobre su deseo de llevar su carrera en inglés al siguiente nivel.

«En mi carrera en hindi, he trabajado con los mejores cineastas y los mejores actores, he contado historias increíbles y he trabajado en una variedad de géneros. Mientras que en Estados Unidos, en Hollywood, en mi trabajo en inglés, realmente no he hecho tanto».

Dijo que su “próxima reinvención” es “descubrir cómo, en (su) trabajo en inglés”, puede aportar ese “tipo de variedad a mis personajes que he podido hacer en la India”.

Le dio crédito a los servicios de transmisión por secuencias (y a la pandemia) por impulsar al público a explorar contenido de todo el mundo.

«A mi mamá le encantan los dramas coreanos. Nunca habría tenido acceso a ellos si no fuera por ambos factores», dijo Chopra Jonas. «O verá una película iraní. O mirará ‘El juego del calamar’, cuando se convirtió en el fenómeno que tuvo, o ‘Parásitos’, cuando ganó el premio a la mejor película».

Dijo que esos proyectos demostraban que el entretenimiento en idiomas distintos del inglés ya no podía tratarse como un nicho. Mencionó “Varanasi”, un proyecto en el que está trabajando actualmente y que se rodará en telugu, un idioma clásico hablado en el sur de la India, y que será doblado a casi 200 idiomas.

Durante la conversación de Cannes Lions, también habló sobre su vida desde que se casó y se convirtió en madre, y admitió que su “vida ha cambiado enormemente”.

«Tus prioridades realmente cambian. Ya no hago las maletas y me voy a ver una película. Ya no hago cinco películas al año. Ya no viajo como solía hacerlo. Soy muy, muy selectiva sobre el tiempo que paso y con quién lo paso… Estoy navegando por la vida de madre trabajadora. Ahora tengo mucho más respeto por mi madre».