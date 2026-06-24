El FBI y la policía de Nueva York realizan búsquedas en toda la ciudad de Nueva York en una investigación de corrupción de ejecutivos policiales

NUEVA YORK — El FBI y la policía de Nueva York realizaron búsquedas el miércoles por la mañana en varios lugares de la ciudad como parte de una investigación en curso sobre corrupción en el departamento de policía más grande del país.

La investigación está dirigida a ejecutivos policiales actuales y anteriores, dijeron a ABC News fuentes familiarizadas con ella.

Agentes del FBI fueron vistos afuera de la casa en Queens de Jeffrey Maddrey, ex Jefe de Departamento, el oficial uniformado de mayor rango.

La investigación también está dirigida al actual jefe de Manhattan Sur, James McCarthy, quien ha sido puesto en servicio modificado, según la policía de Nueva York.

Otro objetivo es el ex portavoz jefe del departamento, Tarik Sheppard, dijeron las fuentes.

No se espera que nadie sea arrestado el miércoles.

La investigación examina, entre otras cosas, los ascensos y asignaciones y cómo se llevaron a cabo, añadieron las fuentes.

La comisionada de policía Jessica Tisch dijo en un comunicado:

«Esta mañana, miembros de la Oficina de Asuntos Internos de la policía de Nueva York y el FBI ejecutaron órdenes de registro como parte de una investigación criminal que están llevando a cabo la policía de Nueva York, el FBI y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York. La investigación está en curso y se refiere a la conducta de miembros anteriores y actuales de la policía de Nueva York.

«Cuando me convertí en Comisionado de Policía, prometí a los neoyorquinos que bajo mi liderazgo el Departamento de Policía de Nueva York se comportaría con integridad y que habría una investigación exhaustiva de cualquier reclamo de que miembros del servicio no cumplieran con ese estándar. Esta investigación y nuestras acciones de esta mañana son parte del esfuerzo continuo para cumplir con ese compromiso y mantener al Departamento en sus más altos ideales».

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