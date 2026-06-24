Los Bulls reciben un fuerte mensaje del analista de la NBA después de la elección de Dailyn Swain

El toros de chicago ingresó al Draft de la NBA de 2026 con la oportunidad de incorporar dos nuevos novatos en la primera ronda.

Al final de la noche, los Bulls terminaron la primera ronda con Caleb Wilson de Carolina del Norte y Dailyn Swain de Texas.

Desde la Lotería del Draft de la NBA, los Bulls han estado fuertemente vinculados con Caleb Wilson en el puesto número 4. La decisión de los Bulls de seleccionarlo oficialmente fue uno de los acontecimientos menos impactantes de la noche.

En cuanto a la selección de Swain, fue más sorprendente. Para la mayoría de los borradores simulados, Swain normalmente se proyectaba en los años 20. Los Bulls lo eligieron en el puesto 15 del draft.

Los Chicago Bulls reciben un fuerte mensaje del analista de la NBA después de la elección de Dailyn Swain

En caso de que haya dudas sobre la elección, el analista de la NBA Kevin O’Connor emitió un fuerte mensaje en el frente de Swain, dando a los fanáticos de los Bulls mucho que esperar a medida que se acerca la segunda ronda.

«Enorme swing para los Bulls. Dailyn Swain será un defensor versátil y un buen pasador conectivo en el peor de los casos, y fue un anotador iso de élite en Texas». O’Connor escribió en X.

«Si arregla su tiro en salto, tendrá ventajas como estrella. Estadística alentadora: Swain acertó más del 80% de sus más de 300 tiros libres y más del 50% de sus flotadores en su carrera universitaria».

La carrera de Texas de Dailyn Swain

Al salir de Ohio para asistir a la escuela secundaria, Swain asistió a Xavier para comenzar su carrera en la NCAA en 2023.

Como estudiante de primer año, salió de la banca durante la mayor parte del año. En 29 partidos, Swain promedió 4,6 puntos y 3,0 rebotes, lanzando un 45,9% desde el campo.

Durante su segundo esfuerzo, Swain fue titular a tiempo completo para Xavier. Disparó al 52,3% desde el campo y acertó el 25,0% de sus triples. El escolta de segundo año promedió 11,0 puntos, 5,5 rebotes y 2,6 asistencias por partido.

Mudarse a Texas ayudó a Swain a dispararse en los tableros de reclutamiento. Al subir a un escenario más grande con los Longhorns, Swain fue titular en 23 juegos y vio la cancha durante 31,1 minutos por juego.

El base junior disparó un 57,7% desde el campo y acertó el 31,7% de sus triples, para promediar 17,7 puntos por partido. También consiguió 7,3 rebotes por partido y produjo 3,4 asistencias por partido.