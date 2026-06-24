El Manchester United ha alcanzado el punto de inflexión en las transferencias mientras la carrera por £ 85 millones se intensifica

Man Utd ya se ha retirado de la carrera para fichar a Elliot Anderson y podría enfrentarse a una dura competencia por la firma de Mateus Fernandes.

El Manchester United quiere fichar a Mateus Fernandes procedente del West Ham (Imagen: Jacques Feeney/Fuera de juego/Fuera de juego vía Getty Images)

El Manchester United ya ha visto desaparecer su objetivo en el mediocampo este verano, por lo que sería doloroso perder al siguiente jugador de la lista corta frente a un club que terminó catorce puestos y treinta puntos peor que la temporada pasada.

El United ha puesto su mirada en Elliot Anderson para liderar la reconstrucción de su mediocampo, pero el jugador de 23 años siempre ha preferido mudarse al Manchester City y un precio de más de £120 millones convenció a los responsables de reclutamiento en Old Trafford de retirarse.

Eso es comprensible. El City tiene las finanzas para llegar tan alto como quiera Nottingham Forest e incluso sin Pep Guardiola tiene un poder de atracción significativo. Anderson pensará que tiene más posibilidades de ganar los trofeos más importantes en el lado azul de Manchester y no es fácil argumentar en contra de eso.

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Pero si el United dejara que Mateus Fernandes se fuera al Tottenham, la narrativa en torno a esta ventana cambiaría significativamente. El United ya ha cerrado un trato por Ederson, pero conseguir un nuevo centrocampista está resultando más complicado.

Se mostraron reacios a satisfacer la demanda del West Ham por Fernandes, de 21 años, esperando ver si ese precio bajaría antes del final de la temporada contable el 30 de junio, cuando se espera que los Hammers necesiten haber realizado ventas para equilibrar los libros.

Sin embargo, la agresión del Tottenham en el mercado está teniendo un efecto desestabilizador y si optan por el enfoque cauteloso del United y hacen una oferta que el West Ham acepta, es hora de que el United decida cuán ambiciosos y agresivos serán este verano.

Tuvieron una especie de carrera libre con Ederson después de que el Atlético de Madrid se retirara de un acuerdo, pero ese no es el caso para sus objetivos de élite. Fernandes también tiene admiradores en el Paris St-Germain, el Real Madrid y el Arsenal, aunque ninguno de ese trío ha estado cerca de consolidar su propio interés.

Sin embargo, el Tottenham está mirando hacia arriba y hay indicios de que han tenido conversaciones positivas con el West Ham y podrían hacer una oferta por el internacional portugués. Se trata de un enfoque diferente para el United, que ha tenido a Fernandes en lo más alto de la tabla durante algunas semanas sin haber hecho una oferta todavía.

Si United espera hasta los últimos días de este mes para poner a prueba la determinación del West Ham y ver cuánto necesita dinero, esas esperanzas podrían verse frustradas por una gran oferta del norte de Londres. ¿Qué hace entonces el United?

Si se distancian de otro objetivo importante por una tarifa que creen que no representa ningún valor, se trazaría una nueva línea en la arena en las guerras de ofertas. Después de haber estado plagados de ellos en el pasado, su actividad de transferencias el verano pasado giró en torno a jugadores para los que no tenían competencia seria.

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Esa política claramente tiene sus límites y si el United quiere fichar a los mejores del mundo, tendrá que romper con eso en algún momento. Omar Berrada fue claro que el United tenía un plan para el mercado de fichajes y destacó la importancia de ser «realmente disciplinados», pero también dijo que hay que ser «ágiles y flexibles».

Sin embargo, el mensaje más poderoso fue que no se los daría por sentados, no cederían ante altas exigencias y no gastarían de más. «Sabemos lo que podemos invertir y tenemos que ceñirnos a eso», dijo, y añadió: «Es muy importante que no dejemos que el mercado o los agentes dicten lo que debemos hacer».

Si Tottenham ofrece más de £80 millones por Fernandes, ¿se incluye eso en el título de ser ágil y flexible, o el mercado estaría de acuerdo con lo que debería hacer el United? Si tienen una línea roja para el mediocampista y la oferta va más allá, ¿volverán a marcharse?

Si lo hacen, las críticas de sus seguidores serán feroces. El United ha mirado a una serie de centrocampistas de primer nivel, pero uno a uno se va alejando de ellos. Parece probable que eso suceda con Anderson, ya que enfriaron su interés en Adam Wharton. Aurelien Tchouameni todavía parece un trato muy difícil.

Si Sandro Tonali y Fernandes se mudan al Tottenham, haría sonar las alarmas. El United acaba de terminar tercero y debería estar en condiciones de atacar el mercado este verano, consciente de que podría haber incertidumbre en el City y la posibilidad de abrirse camino hacia la carrera por el título.

En cambio, es el equipo que acaba de terminar en el puesto 17 y está en peligro de dominar el mercado de mediocampistas. El United aún podría hacer todo lo posible por Fernandes. Puede que todavía estén en condiciones de beneficiarse de la decisión del Real Madrid de vender a Tchouameni, pero menos de dos semanas después su estrategia ya está siendo puesta a prueba.