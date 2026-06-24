Las nominaciones del Gremio de Gerentes de Ubicación incluyen ‘One Battle’, ‘Pluribus’

“One Battle After Another”, “F1” y “Pluribus” se encuentran entre las películas y programas de televisión nominados a los premios Location Managers Guild International.

La decimotercera edición de los premios LMGI, programada para el 22 de agosto, se llevará a cabo en The Eli and Edythe Broad Stage en Santa Mónica.

Los premios LMGI recibieron un número récord de candidaturas de todo el mundo, cada una de las cuales demuestra de forma única cómo las localizaciones enriquecen el arte de contar historias y realizar películas.

Paul Thomas Anderson filmó su película ganadora de mejor película en al menos nueve condados de California, en LA North Studios y en El Paso, Texas, mientras que Joseph Kosinski tuvo acceso a las pistas de carreras de Fórmula 1 y filmó “F1” entre carreras. Filmó en Silverstone en el Reino Unido, Las Vegas y Abu Dhabi.

El evento honrará al gerente de ubicación Mike Fantasia con un premio Lifetime Achievement Award. Fantasia ha trabajado en casi 40 largometrajes, entre ellos “Top Gun: Maverick”, “Killers of the Flower Moon” y “Spider-Man: Homecoming”. El Premio Humanitario LMGI se entregará a la Asociación de Medios Ambientales por promover la producción sostenible en el cine y la televisión.

La gerente de ubicación, Nancy Haecker, preside el Comité de Premios LMGI 2026. IngleDodd Media y Erick Weiss de Honeysweet Creative regresan como productores de los premios LMGI de este año.

LOS NOMINADOS PARA EL 13º PREMIO ANUAL LMGI SON:

LOCALIZACIONES DESTACADAS EN UN LARGOMETRAJE CONTEMPORÁNEO

“28 años después” (lanzamiento de Sony Pictures)

“Bugonia” (Características de enfoque)

“F1” (Warner Bros. Pictures/Apple TV)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros. Pictures)

“Armas” (Warner Bros. Pictures)

LOCALIZACIONES DESTACADAS EN UN LARGOMETRAJE DE ÉPOCA

“Hamnet” (Funciones de enfoque)

“Marty Supremo” (A24)

“Peaky Blinders: El hombre inmortal” (Netflix)

“El agente secreto” (neón)

“Tren de sueños” (Netflix)

LOCALIZACIONES DESTACADAS EN UNA SERIE DE TV CONTEMPORÁNEA

“Landman” – Temporada 2 (Paramount+)

“Más” (Apple TV+)

“Caballos lentos” – Temporada 5 (Apple TV)

“El Diplomático” – Temporada 3 (Netflix)

“The Night Manager” – Temporada 2 (Amazon Prime Video)

LOCALIZACIONES DESTACADAS EN UNA SERIE DE TV DE ÉPOCA

“Un Caballero de los Siete Reinos” (HBO)

“Fallout” – Temporada 2 (Amazon Prime Video)

“Casa de Guinness” (Netflix)

“Cosas más extrañas” – Temporada 5 (Netflix)

“Joven Sherlock” (Amazon Prime Video)

LOCALIZACIONES DESTACADAS EN ANTOLOGÍA DE TV, PELÍCULA O SERIE LIMITADA

“Los siete diales de Agatha Christie” (Netflix)

“Carne de res” – Temporada 2 (Netflix)

“Conejo Negro” (Netflix)

“Jefe de Guerra” (Apple TV)

“El señor de las moscas” (Netflix)

UBICACIONES DESTACADAS EN UN LOCAL COMERCIAL

Copa Emirates NBA 2025: “¿Quién conquistará la copa?” (NBA)

American Express: «No hay nada como el platino»

Covered California: “Por el amor de los californianos”

Camionetas Toyota: “No leen reseñas” (Toyota)

Greater Zion: Por qué Hollywood elige este paisaje (Greater Zion Film Commission)

COMISIÓN / OFICINA DE PELÍCULA DESTACADA

Oficina de Cine de Albuquerque – “Más” (Apple TV)

Proimágenes Colombia/Columbia Film Commission – “The Night Manager” – Temporada 2 (Amazon Prime Video)

Film London – “Jack Ryan: Ghost War” (Amazon Prime Video)

Comisión de Cine Humboldt-Del Norte – “Una batalla tras otra” (Warner Bros. Pictures)

Comisión de Cine y Televisión de Nueva Jersey – “Springsteen: Líbrame de ninguna parte” (20th Century Studios)

Washington Filmworks – “Train Dreams” (Netflix)