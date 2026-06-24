Se informa que Meta está construyendo un rival de Polymarket llamado Arena

TL;DR Según se informa, Meta está desarrollando una aplicación de predicción independiente llamada Arena, donde los usuarios competirán por puntos y clasificaciones en lugar de apostar con dinero real.

El proyecto marca el segundo intento de Meta en una plataforma basada en predicciones, luego del cierre de su anterior aplicación Forecast, pero llega en un momento en que los mercados de predicción como Polymarket y Kalshi están en auge.

Arena todavía está en desarrollo y es posible que nunca se lance, pero el proyecto reportado ha generado críticas de legisladores preocupados por el creciente enfoque de Meta en productos impulsados ​​por el compromiso.

A Internet siempre le encanta hacer predicciones. Ya sea adivinando quién ganará las elecciones o qué equipo levantará el trofeo, a la gente le encanta confiar en las predicciones y ver si son correctas. En los últimos años, el hábito se ha convertido en un negocio próspero a través de plataformas de mercado de predicción como Kalshi y Polymarket, donde las opiniones colectivas son efectivamente indicadores en tiempo real de lo que la gente piensa que sucederá a continuación. Y ahora, según se informa, Meta quiere entrar.

Según informes de New York TimesMark Zuckerberg ha encargado a un equipo la creación de una nueva aplicación llamada «Arena». Se dice que el proyecto se centra en las predicciones, pero con una diferencia importante: los usuarios no arriesgarán dinero real. En cambio, la experiencia girará en torno a los puntos, clasificaciones y competiciones de los videojuegos, convirtiendo el pronóstico en un juego y no en una plataforma de apuestas.

Las empresas llevan años perfeccionando productos que fomenten la participación. Me gusta, comentarios, acciones, reacciones, historias, seguidores: gran parte del mayor éxito de Meta se basó en brindar a los usuarios una razón para participar una y otra vez. La plataforma de predicción se ajusta perfectamente a ese manual. Haga preguntas a la gente, déjeles elegir un bando, realice un seguimiento de quién tiene razón y, de repente, habrá creado otra actividad social que la gente quiere ver todos los días. Arena fácilmente podría poner un marcador a esa conversación.

Lo interesante es que Zuckerberg no se aventura aquí en un territorio desconocido. Meta experimentó con un concepto similar hace varios años a través de una aplicación llamada Forecast (a través de TechCrunch), que invita a los usuarios a predecir eventos futuros mediante un sistema basado en puntos. El proyecto nunca se hizo popular y finalmente se cerró, pero parece que la empresa no ha abandonado por completo la idea.

La diferencia hoy es que los mercados de predicción ya no son un nicho de mercado atractivo. Se han convertido en una de las categorías de Internet de más rápido crecimiento. Plataformas como Kalshi y Polymarket han atraído una gran atención al convertir las predicciones públicas en sus propios mercados.

New York Times El informe rápidamente generó críticas del senador de Connecticut Richard Blumenthal, quien argumentó a X que la historia de Meta debería generar preocupaciones sobre el cambio hacia productos basados ​​en predicciones. La reacción es un recordatorio de que cualquier nueva iniciativa Meta, especialmente una diseñada para mantener a los usuarios interesados, probablemente enfrentará un escrutinio mucho antes de que llegue a los consumidores.

Los expertos en meta dijeron New York Times que el proyecto aún está en desarrollo y, como muchas iniciativas experimentales en grandes empresas de tecnología, podría retrasarse antes de que pueda llegar a los usuarios. Aún así, ya sea que Arena se lance al público o no, Zuckerberg parece estar revisando una categoría que se ha vuelto mucho más popular desde el primer intento de Meta.