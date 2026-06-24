Se fortalecen los lazos bilaterales entre India y Noruega; se firman 12 iniciativas y acuerdos

La embajadora de Noruega en la India, May-Elin Stener, elogió el miércoles la «asociación estratégica verde» entre los dos países y dijo que refuerza un profundo compromiso con el desarrollo sostenible y la cooperación medioambiental.

Esta colaboración sigue a lo que el Embajador describió como una visita «casi histórica» ​​del Primer Ministro Narendra Modi a Noruega el mes pasado, que marcó la primera visita de este tipo en 43 años y la primera durante el tercer mandato del Primer Ministro.

«La visita del Primer Ministro Narendra Modi a Noruega el mes pasado fue casi histórica, ya que se cumplieron 43 años desde la última vez que un Primer Ministro indio visitó Noruega y la primera vez desde el Primer Ministro Modi en su tercer mandato. Hicimos muchos acuerdos innovadores allí. Ahora tenemos una asociación estratégica verde entre Noruega y la India», dijo a ANI.

Destacando el marco de este marco, dijo: «Esto refuerza el trabajo que ya estamos haciendo juntos en materia de energía verde, economía azul, industrias marítimas verdes y también para la economía circular y el crecimiento sostenible en general».

Más allá de la agenda ambiental, el Embajador reconoció la importancia de las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y la India.

Tras señalar que Noruega está «estrechamente vinculada» a la UE a través del Espacio Económico Europeo, el embajador enfatizó que el hito actual más importante para Noruega es el Acuerdo de Asociación Económica y Comercial (TEPA) entre la India y la AELC.

«Noruega no es miembro de la Unión Europea. Tenemos un acuerdo comercial con la Unión Europea en el Espacio Económico Europeo. Por lo tanto, también estamos muy estrechamente vinculados con la Unión Europea en lo que respecta al comercio. Por lo tanto, consideramos que el acuerdo comercial entre la UE y la India también es crucial e importante para Noruega. Sin embargo, el más importante para nosotros en relación con la India es el Acuerdo de Asociación Económica y Comercial de la AELC con la India. Entró en vigor el año pasado, el 1 de octubre, y ya se está implementando. Así que estamos muy contentos con eso. Estamos muy contentos de estar entre el primer grupo de países europeos que tienen una relación elevada y una relación comercial y también en materia de inversiones con la India», dijo.

El Primer Ministro Modi visitó Noruega del 18 al 19 de mayo y también participó en la Cumbre India-Nórdica, donde los líderes discutieron la cooperación en comercio, tecnología, energía, acción climática e innovación.

La visita del primer ministro Modi marcó una mejora significativa en las relaciones bilaterales con la firma de 12 acuerdos e iniciativas, lo que indica una amplia expansión de la cooperación en los ámbitos climático, tecnológico, marítimo y científico.

Se adoptó una Declaración Conjunta a este respecto, centrándose en la acción climática, las iniciativas de economía circular y el aprovechamiento de la experiencia tecnológica noruega junto con la escala y las fortalezas de fabricación de la India, según una declaración emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según el Primer Ministro Narendra Modi, se espera que estos resultados agreguen nueva fuerza a las relaciones entre India y Noruega, reafirmando el compromiso de promover una agenda con visión de futuro centrada en el crecimiento verde, la innovación y la cooperación estratégica.

Por otro lado, la India y la AELC firmaron el Acuerdo de Asociación Económica y Comercial (TEPA) el 10 de marzo de 2024, que entró en vigor el 1 de octubre de 2025, lo que supone el primer TLC de la India con cuatro países europeos desarrollados. TEPA compromete 100 mil millones de dólares en inversiones y 1 millón de empleos directos durante 15 años, el primer compromiso vinculante de este tipo en cualquier TLC de la India.

La AELC cubre el 92,2 por ciento de las líneas arancelarias (99,6 por ciento de las exportaciones de la India), mientras que la India cubre el 82,7 por ciento (95,3 por ciento de las exportaciones de la AELC), protegiendo sectores clave como los lácteos, la soja, el carbón y la agricultura.

El pacto amplía el acceso al mercado, impulsa la fabricación y la innovación y fortalece la cooperación en tecnología y sostenibilidad. La AELC es la organización intergubernamental de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.