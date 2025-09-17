El entrenador de Maple Leafs le da a Robertson buenas noticias cuando se abre el campamento

El Toronto Maple Leafs El entrenador, Craig Berube, aparentemente le dio a Nick Robertson algunas buenas noticias cuando se abre el campamento de entrenamiento.

Robertson está compitiendo por un lugar en la lista, y su nombre ha surgido en rumores comerciales. Antes de que se abriera el campamento, Berube dijo que el delantero no estaba garantizado un lugar.

Pero, ahora, cuando se abrió el campamento, el entrenador de los Maple Leafs elogió al experto extremo, lo que podría darle una pista interna a un lugar en la lista y jugar cada juego.

«Nicky es un jugador trabajador que pone un disco en la red, ¿verdad? Él anota goles y definitivamente es parte de este equipo y veremos dónde encaja», Berube dicho sobre Robertson. «El campamento lo resolverá y verá donde sea que se ajuste. Así que en este momento no puedo decirte exactamente dónde va a jugar y no puedo decirte dónde van a jugar muchos muchachos. Tengo que ver cómo se ven y dónde encajan. Pero creo que es un jugador valioso y nos gusta Nick. De nuevo, él pone el disco en la red, trabaja duro, bueno Skater, así que estamos contentos de que está aquí».

Es un cambio total de la melodía de Berube, que aparentemente tiene confianza en Robertson para tener un impacto para el grupo delantero esta temporada.

Robertson firmó un año $ 1.825 millones Extensión con los Maple Leafs esta temporada baja. Será un RFA al final del trato.

Berube no garantizaría a Robertson un lugar

El tono de Berube sobre Robertson es completamente diferente de lo que dijo a principios de este mes.

Mientras hablaba con el atlético en una entrevista individual, Berube no le garantizaría a Robertson un lugar. Tampoco rezumó mucha confianza en el hábil extremo como lo hizo cuando el campamento abrió el 17 de septiembre.

«Hay mucha competencia en el campamento. Lo dejaré en eso. Hay mucha competencia en el campamento, lo cual es genial. Creo que es un campamento competitivo y eso es lo que queremos, porque eso nos preparará más para la temporada regular. No tengo la respuesta en este momento. Hay trabajos disponibles y nuevamente, es una competencia. Gotta entra y juega y juega y ganas un punto», Berube, Berube, Berube, Berube, Berube. le dijo al atlético.

Robertson podría ser un extremo entre los seis años que Toronto necesita si se le da la oportunidad. Pero, dada toda la profundidad, las hojas de arce agregadas a los seis inferiores, será más fácil decirlo que hacerlo para hacer la lista.

Robertson registró 15 goles y 7 asistencias para 22 puntos en 69 juegos la temporada pasada.

Maple Leafs Compras Robertson

Robertson fue un rasguño saludable durante toda la temporada y en los playoffs para los Maple Leafs.

El delantero solicitó públicamente un intercambio la última temporada baja, pero no se conmovió. Ahora, con su papel no establecido, el informante de la NHL David Pagnotta, del cuarto período, llamó a Robertson un candidato comercial que se dirige al campo de entrenamiento.

«Los Maple Leafs evaluarán una vez más el mercado comercial en Robertson, quien mejoró esta temporada pero permaneció dentro y fuera de la alineación», Pagnotta escribió.

Robertson fue seleccionado 53 en general en el Draft de la NHL 2019.