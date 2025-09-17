El jefe de televisión de Amazon, Vernon Sanders, sale después de siete años

Vernon Sanders ha salido como jefe de televisión global en Amazon MGM Studios después de siete años en la compañía.
La partida de Sanders fue su propia elección, Variedad ha aprendido. Anunció su decisión en un memorando enviado al personal el miércoles, señalando que su trabajo como ejecutivo lo hizo «cada vez más distante de lo que originalmente me atrajo a esta industria: el proceso creativo diario de hacer televisión. A principios de este verano, tomé la decisión de volver a esas raíces creativas».
Lea su memorando en su totalidad a continuación.
Estimados colegas,
Después de poco más de siete años en Amazon MGM Studios, escribo para compartir mi decisión de renunciar como jefe de televisión global. Mirando hacia atrás a esos primeros días, dos cosas me sorprendieron inmediatamente sobre Amazon: las personas excepcionalmente inteligentes y el vasto e infinito horizonte de lo que es posible dentro de esta empresa. Siete años después, esos mismos atributos continúan prosperando aquí.
A lo largo de mi mandato, la compañía me ha confiado repetidamente las responsabilidades ampliadas y los nuevos desafíos. Si bien me ha honrado profundamente ese crecimiento en el alcance, me he encontrado cada vez más distante de lo que originalmente me atrajo a esta industria: el proceso creativo cotidiano de hacer televisión. A principios de este verano, tomé la decisión de volver a esas raíces creativas.
Quiero expresar mi más profunda gratitud a Jennifer Salke por invitarme a esta compañía y ser un modelo a seguir sobre cómo ser audaz, tomar riesgos y ser humanos. Para Mike Hopkins, su liderazgo firme ha sido fundamental para dar forma a la nueva visión y éxito de Prime Video. Gracias por su orientación y apoyo personal, durante todo el año pasado.
Por naturaleza, siempre he sido una persona de personas, y el extraordinario talento aquí ha hecho notable todos los días. Las mentes brillantes, los espíritus creativos y la energía colaborativa han sido realmente inspiradoras. Juntos, hemos superado los límites y creamos algo realmente especial.
Todos estamos en deuda con nuestros increíbles creadores, actores talentosos y tripulaciones incansables que dan vida a nuestros espectáculos: son el corazón y el alma de todo lo que hacemos.
Me voy con un profundo sentido de logro y una inmensa gratitud. Los éxitos que hemos logrado juntos me hacen increíblemente orgulloso. Tengo absoluta confianza en el éxito continuo de este equipo y en el emocionante viaje por delante. ¡2026 será nuestro mejor año hasta ahora! Me he comprometido a garantizar una transición perfecta en las próximas semanas mientras trabaja a través de planes de sucesión.
Gracias a todos por ser parte de este increíble capítulo.
Como diría mi madre, ha sido un gran viaje.
Con gratitud y aprecio,
Vernon