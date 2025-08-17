Siete muertos en Cloudburst, deslizamiento de tierra en Jammu y Kashmir’s Kathua







Siete miembros de cuatro familias, incluidos cinco hijos, perdieron la vida en dos incidentes separados de chaparrón y deslizamiento de tierra en el distrito de Kathua de Jammu y Cachemira temprano el domingo, dijeron las autoridades.

Los desastres golpearon el pueblo de Jodh Ghati en Rajbagh y el pueblo de Bagra en Janglote durante las fuertes lluvias durante la noche, causando niveles de agua Para elevarse y sumergiendo varias áreas bajas en el distrito, agregaron.

El Kathua Cloudburst se produce solo tres días después de una inundación repentina similar activada por un golpe de Cloudburst Chisoti en el distrito de Kishtwar el 14 de agosto, dejando a 60 muertos y más de 100 heridos, informó PTI.

Las autoridades declararon que cinco personas, incluido un hombre y sus dos hijos pequeños, murieron en Jodh Ghati después de que el Cloudburst cortó el acceso a la aldea y dañó varias casas de barro. En el pueblo de Bagra de Janglote, una pareja madre-hija murió en un deslizamiento de tierra causado por las lluvias.

Según lo informado por PTI, el Ejército Evacuó a seis individuos heridos de Jodh Ghati y los llevaron a hospitales cercanos.

«Columnas del ejército indio en el terreno en Kathua, rescatando a las familias, dando esperanza, comida y cuidado después de la nube», dijo Rising Star Corps en un puesto en X.

La publicación incluyó imágenes de soldados que ayudaron a los residentes afectados y los trasladaron a la seguridad.

Las autoridades identificaron al difunto como Surmu Din (32) y sus hijos Fanu (6) y Shedu (5), junto con Zulfoon (15) y Tahu (2) de Jodh Ghati, y Renu Devi (39) y su hija Radhika (9) de Janglote, informaron PTI.

Los heridos fueron identificados como la esposa de Surmu Din, Gogli Begum (26) y su hija Nageena (3 meses), así como la esposa de Habib Din, Karoon Begum (26) y las hijas Rafia Begum (4), Aisha Begum (6) y Parveen Akhter (8).

Un video de las redes sociales mostró casas de barro colapsadas del víctimasCon los sobrevivientes tratando de sacar a una niña parcialmente enterrada de los escombros y buscar frenéticamente a miembros de la familia desaparecidos, informó PTI.

El deslizamiento de tierra causado por fuertes lluvias también afectó a las aldeas de Changda bajo la jurisdicción de la policía de Kathua y Dilwan-Hutli en el área de la estación de policía de Lakhanpur, aunque no se informaron daños significativos.

La lluvia continua ha llevado a un fuerte aumento en los niveles de agua en la mayoría de los cuerpos de agua, con el río UJH cerca de la marca de peligro. Se han sumergido varias áreas bajas, y las aguas de las inundaciones han ingresado a casas y tiendas, dijeron las autoridades.

Según lo informado por PTI, la administración del distrito está monitoreando de cerca la situación y ha aconsejado a los residentes que se mantengan alejados de los ríos y otros cuerpos de agua. La policía en Kathua instó a las personas, particularmente en las regiones montañosas, a permanecer en el interior y evitar los cuerpos de agua debido al riesgo de inundaciones repentinas en medio de fuertes lluvias.

«Para cualquier emergencia, comuníquese con la estación de policía más cercana o llame a los números de la línea de ayuda: 9858034100 u 112», dijo la policía, informó PTI.

Los servicios de trenes a lo largo de la línea ferroviaria de Jammu-Pathankot se han interrumpido después de CloudBurst, lo que llevó a las autoridades a cancelar los trenes locales y finalizar a otros.

El ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, habló con Jammu y el teniente gobernador de Cachemira, Manoj Sinha, y el primer ministro Omar Abdullah sobre el Kathua Cloudburst y aseguró el pleno apoyo del gobierno, informó PTI.

«Hablé con el teniente gobernador y el primer ministro de Jammu y Cachemira con respecto a la nube en Kathua. Las operaciones de alivio y rescate están siendo llevadas a cabo por la administración local y los equipos de NDRF también han sido apresurados al sitio. Aseguraron cada apoyo del gobierno de Modi. Nos mantenemos firmemente detrás de nuestras hermanas y hermanos de J & K», escribió Shah en X.

Sinha, Abdullah y el ministro de la Unión, Jitendra Singh, expresaron su dolor por la pérdida de vidas en los incidentes, informó PTI.

«Profundamente angustiado por la pérdida de vidas en los devastadores deslizamientos de tierra activados por la lluvia en varias áreas de Kathua. La tragedia es aturdidor de la mente. El ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, sobre las operaciones de rescate y socorro del Ejército, NDRF, SDRF, policía y administración. He dirigido a los oficiales civiles y policiales a los oficiales de la policía y a los que se realizan a los rescatados y a los esfuerzos de los rescates y los esfuerzos de los rescates y los esfuerzos de los rescates y las medianas afectadas. Familias y rezando por la rápida recuperación de los heridos «, dijo el teniente gobernador en un puesto en X.

El primer ministro anunció el alivio ex-Gratia para el fallecido del fondo de ayuda del CM.

En una publicación compartida por la Oficina del Ministro Principal en X, Abdullah dijo que la asistencia tiene como objetivo proporcionar un alivio inmediato y apoyar a las familias afectadas para reconstruir sus vidas.

«El Ministro Principal, expresando una profunda preocupación por las vidas y la propiedad afectadas por el reciente Cloudburst en Kathua, ha anunciado la asistencia ex-Gratia del Fondo de Ayuda de CM, además del apoyo SDRF», informó PTI el Post Read, informó PTI.

El paquete de alivio incluye Rs 2 lakh por cada fallecido, Rs 1 lakh para aquellos gravemente heridos y Rs 50,000 por lesiones menores.

Según lo informado por PTI, el Ministro Principal también aprobó Rs 1 lakh para casas totalmente dañadas, 50,000 Rs para casas severamente dañadas y 25,000 Rs para casas parcialmente dañadas.

Abdullah transmitió condolencias a las afligidas familias, rezó por la rápida recuperación de los heridos y les aseguró que se brindaría toda la asistencia necesaria.

Singh declaró que las fuerzas de la administración civil, militares y paramilitares se han movilizado para llevar a cabo operaciones de rescate y socorro en Kathua.

«Habló con SSP Kathua Sh. Shobhit Saxena después de recibir información sobre un burbujo de nubes en el área de Janglote», escribió Singh en X, informó PTI.

Mientras tanto, el departamento meteorológico ha pronosticado la luz a la lluvia moderada y las tormentas eléctricas en muchas áreas, con fuertes duchas que se esperan en algunos lugares en los distritos de Jammu, Readi, Udhampur, Rajouri, Poonch, Samba y Kathua. También se esperan duchas moderadas a pesadas en Doda, Kishtwar y Ramban hasta el 19 de agosto.

(Con entradas de PTI)





