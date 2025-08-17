Cómo Boni Hargens fortalece a Iluni UI para la guardia del programa del presidente Prabowo

Yakarta, Viva – Presidente candidato de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Indonesia (ILUNI), Boni Hargens Celebrando la ‘facultad de ajedrez divertida de la competencia de ajedrez de Sisip Ui Brothers para coincidir con el 80º Día de la Independencia de Indonesia en el Hotel Aryaduta, Semanggi Jakarta, el domingo 17 de agosto de 2025.

Boni evaluó que la carrera de ajedrez se llevó a cabo para fortalecer la hermandad y la unidad entre los alumnos de Fisip como el tema del octavo aniversario de la República de Indonesia ‘unida, soberana, el pueblo próspero, Indonesia maju’.

«Esto es en realidad cuidando la hermandad entre los alumnos de UI de FISIP, que son las casas de Kamilah. Hasta ahora, todos estamos dispersos en todas partes debido al trabajo y todo tipo. En el momento de la elección de este presidente de Iluni, aprovechamos para nosotros para mantenernos en contacto», dijo Boni Hargens el domingo 1725 de agosto.

Observador político, Boni Hargens Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

Boni explicó el juego filosófico de ajedrez más profundo. Según él, el ajedrez no es una cuestión de estrategia, sino también apego y cooperación. Porque los pasos del oponente dependen mucho de nuestros pasos, y viceversa. Además, cada pieza tiene su propio papel, porque necesita cooperación e interdependencia entre sí.

«El ajedrez no es solo una cuestión de estrategia, sino también una cuestión de apego. Los pasos del oponente influyen en nuestros pasos, nuestros pasos influyen en los pasos del oponente. Esto significa que hay un apego entre los dos actores, muestra que todos debemos estar obligados, obligados por la hermandad, por compromiso de priorizar los intereses públicos, no los intereses personales o grupales», explicó Boni.

En esa ocasión, Boni reiteró su compromiso de resaltar la función de la interfaz de usuario de Iluni como una defensa de la política para que lo convierta en un laboratorio de idea.

«Así que establecemos una torre Iluni, tendremos centros para el análisis de políticas allí, y hacemos una defensa de políticas al gobierno. Por lo tanto, si hay una política incorrecta, por ejemplo, ciertos ministerios emiten políticas que imponen a las personas, nos diagnostican, esta es una política de paradigma, entonces necesitamos alternativas.

Boni también aseguró que Iluni UI apoyara y escoltaría las espectaculares declaraciones del presidente Prabowo Subianto para tomar medidas enérgicas contra las minas ilegales y de corrupción en cada agencia especial de SOE. Según él, el movimiento de Prabowo evitará la fuga del presupuesto estatal y aumentará los ingresos estatales.

«Si Pak Prabowo habla sobre la erradicación de la apariencia ilegal, hablando de la corrupción de bumn, para nosotros es un gran avance. Debido a que se reduce el potencial de ingresos estatales debido a la pérdida de dinero estatal debido a la corrupción, actividades de apariencia ilegales, etc.», dijo.

Director Ejecutivo de LPI, Boni Hargens Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

«De hecho, si el impuesto minero, la minería es oficial, está optimizado, los ingresos estatales aumentan los impuestos. Reduzca la apariencia ilegal, el aspecto oficial, luego recaudamos el impuesto, ahí es donde el potencial de los grandes ingresos estatales», agregó Boni.

La tasa de boni, con el avance y el coraje del presidente Prabowo, el gobierno ya no necesita emitir políticas que carguen a las personas, como el aumento de los impuestos de la ONU, hasta cientos de por ciento en Pati, Semarang, Jombang, Cirebon y otras regiones.

«Ahora, este es el enfoque más visible y también exactamente el contexto, que es volver a administrar la gestión minera, terminar todas las raíces del problema, a saber, la minería ilegal», concluyó Boni.