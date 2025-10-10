PSI Management 2025-2030 ratificado oficialmente, la figura de J sigue siendo misteriosa

Jacarta – Ministro de Derecho (Menkum) El Supratman de RI Andi Agtas entregó oficialmente directamente el Decreto (SK) a la dirección del Partido Solidaridad. Indonesia (PSI) Período 2025-2030.

También recibió el decreto el secretario general del PSI DPP (Sekjen), Raja Juli Antoni, en la oficina del Ministerio de Derecho (Kemenkum), Yakarta, el viernes 10 de octubre de 2025.

Secretario General del Partido Indonesio de Solidaridad (PSI), Raja Juli Antoni

«Hoy presenté la carta de decisión del Ministro de Justicia, tanto sobre los estatutos como sobre la gestión del partido, al secretario general del Partido de Solidaridad de Indonesia. Recibí la discusión ayer, pero hoy se completó», dijo Supratman.

Por otro lado, explicó que el decreto de gestión del PSI fue firmado el jueves 9 de octubre de 2025 por la noche. Según Supratman, la ratificación del Decreto del PSI tenía como objetivo proporcionar seguridad jurídica en la gestión del partido.

«Por lo tanto, una vez más esto es parte de la transformación que estamos llevando a cabo en el contexto de brindar servicios a todas las partes interesadas en el Ministerio de Justicia para obtener servicios de certeza, incluido el Partido de Solidaridad de Indonesia», dijo Supratman.

Supratman afirma que sólo conoce la composición de la dirección de la PSI y del presidente general Kaesang Pangarep y el secretario general Raja Juli Antoni.

Afirmó que no sabe si el séptimo Presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), está incluido en la dirección del PSI DPP. La razón es que el presidente del consejo directivo de la ISP, cuyas iniciales son J, aún no ha querido ser expuesto por la ISP.

«Pido disculpas, tenía prisa por firmarlos. Así que no memoricé cada uno, lo que memoricé fue el Sr. Kaesang (Presidente General) y el Secretario General (Raja Juli Antoni). Para los demás, por favor pregunte al Secretario General más tarde», enfatizó.

En la misma ocasión, el secretario general del PSI DPP, Raja Juli Antoni, expresó su agradecimiento por la ratificación del decreto del Ministerio de Justicia. Valoró que los servicios burocráticos bajo el gobierno del presidente Prabowo Subianto funcionaran bien.

«Nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento, señor Ministro. Porque nos sentimos realmente atendidos, no sólo atendidos, sino superrápidos», dijo Raja Juli.

La ISP cambia de logotipo antes del Congreso en Solo

La siguiente es una lista de administradores de PSI DPP para el período 2025-2030:

Constructor

Jefe: Sr. J.

Secretaria: Grace Natalie